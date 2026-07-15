Програма посилення енергетичної стійкості медичних закладів «Промінь надії» масштабується

15 июля 2026 г., 10:25

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Як заявили у Міненерго, в Україні продовжується системна робота з посилення енергетичної стійкості закладів охорони здоров’я. Медичні установи впроваджують альтернативні джерела живлення, які дають змогу безперервно надавати допомогу пацієнтам навіть у разі перебоїв в енергосистемі.

У межах цієї роботи в Тернопільській обласній клінічній лікарні встановили 163 сонячні панелі. Вони забезпечуватимуть додаткове живлення для приймального відділення та відділення анестезіології й інтенсивної терапії, де стабільне електропостачання є критично важливим для безперервного надання медичної допомоги.

Медзаклад має статус надкластерного. Тут зосереджено необхідне обладнання та працюють фахівці, які надають спеціалізовану допомогу пацієнтам із найскладнішими захворюваннями. У лікарні проводять високотехнологічні оперативні втручання, впроваджують сучасні методи лікування та розвивають трансплантацію серця, нирок і рогівки.

Упродовж 2025 року в лікарні пролікували понад 20 тисяч пацієнтів і провели майже 15 тисяч операцій різного профілю. Саме тому безперебійне енергозабезпечення для закладу є критично важливим для забезпечення потреб закладу.

«Ворог систематично атакує українську енергосистему, тому ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Лікарня не може зупинятися через відключення електроенергії, адже у приймальному відділенні та відділенні анестезіології й інтенсивної терапії кожна хвилина може бути вирішальною. Саме тому для нас надзвичайно важливо мати надійні альтернативні джерела живлення. Сонячна електростанція та акумуляторні батареї підвищують енергетичну автономність закладу й допомагають безперервно надавати медичну допомогу навіть під час перебоїв з електропостачанням. Це дає змогу медикам продовжувати роботу, а пацієнтам — вчасно отримувати необхідну допомогу», - зазначив генеральний директор Тернопільської обласної клінічної лікарні Василь Бліхар.

Ці роботи виконано в межах спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства енергетики України «Промінь надії», спрямованого на посилення енергетичної стійкості медичних закладів завдяки розвитку власної генерації електроенергії.

Системна робота з підвищення енергетичної автономності медичних закладів продовжується. Зокрема, нещодавно ще 30 лікарень розпочали власну генерацію електроенергії в межах проєкту «Промінь надії».

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