«Нафтогаз» робить ставку на комплексну цифрову трансформацію на базі рішень SAP

2 февраля 2021 г., 13:35

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Компанії групи «Нафтогаз» впроваджують систему управління підприємством SAP S/4HANA, а також систему консолідованої звітності та фінансового планування на базі SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC).

Завдяки впровадженню інтелектуального ERP-рішення SAP S/4HANA, усі господарські операції в компаніях групи – від закупівель та збуту до бухгалтерського та управлінського обліку – будуть автоматизовані та інтегровані в єдиній системі, яка відповідає міжнародним стандартам. Такі проєкти допомагають змінити бізнес-процеси в компанії, забезпечують прозорість її діяльності, підвищують капіталізацію і уможливлюють вихід на ІРО. Наразі SAP S/4HANA впроваджено в центральному офісі «Нафтогазу», «Укртранснафті», «Укравтогазі», «Нафтогаз Ойл Трейдинг» та «Нафтогаз Цифрові Технології». У 2021 впровадження планується ще в трьох компаніях групи – «Укргазвидобування», «Укрспецтрансгаз», «Нафтогаз Безпека».

Завдяки впровадженню рішення SAP S/4HANA в компаніях групи «Нафтогаз» для підтримки бізнес-процесів була створена єдина модель даних для всіх підрозділів. Інформація з усією необхідною деталізацією одноразово вноситься в систему в місці її виникнення. Після цього вона відразу стає доступною для інших підрозділів у необхідному для їхньої роботи форматі та з детальною аналітикою. Завдяки цьому вдалось усунути виконання проміжних операцій зі звірки та погодження даних між підрозділами, а також скоротити обсяги дубльованих даних. Система дає змогу «на льоту» отримувати інформацію про стан бізнесу, а в звітах, що створюються системою, тепер можна перейти від агрегованих значень до первинних документів. Внаслідок такого підходу значно скорочується час від введення первинної інформації на робочому місці до отримання керівником підрозділу чи компанії будь-якого актуального звіту, а також прискорюється виконання бізнес-завдань, знижуються операційні витрати та підвищується ефективність роботи працівників.

«Ми запустили проєкти цифрової трансформації на базі SAP S/4HANA та SAP BPC для того, аби принести нову якість та цінність у бізнес-процеси компанії. Під час впровадження продуктів SAP ми першими в Україні перейшли на використання спеціалізованого хмарного сервісу замість купівлі фізичних серверів. А налаштування цифрового ядра SAP S/4HANA в головному офісі групи зайняло лише шість місяців. Це надзвичайно короткі терміни для будь-якої компанії, особливо – такої великої як "Нафтогаз", – додала Марина Квашніна, директор з інформаційних технологій НАК "Нафтогаз України" і директор "Нафтогаз Цифрові Технології". – Над впровадженням проєктів працює велика команда дочірньої компанії групи – "Нафтогаз Цифрові Технології", що відповідає за автоматизацію бізнес-процесів».

Після впровадження SAP BPC термін підготовки консолідованої звітності скоротився на третину. Також «Нафтогазу» вдалося автоматизувати близько 60% ручних розрахунків при складанні консолідованої фінансової звітності.

На наступні три роки в дорожній карті IT-стратегії групи «Нафтогаз» заплановано більше 100 проєктів. Зокрема, йдеться про розширення впровадження SAP S/4HANA на всіх підприємствах групи, провадження системи управління нормативно-довідниковою інформацією на базі рішення SAP Master Data Governance, проєкт по управлінню ланцюжками постачання (Supply Chain Management).

«Наразі компанія "Нафтогаз" вийшла на новий рівень фінансового планування та контролю за виконанням бюджетних показників. Завдяки автоматизації процесів оперативного планування й обліку вдалося прискорити їхнє виконання та створити міцний фундамент для таких бізнес-напрямків, як обслуговування та ремонти, будівництво, логістика й закупівлі, видобуток і транспортування нафти та газу», – стверджує Максим Матяш, директор SAP Ukraine.

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