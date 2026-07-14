Майбутній чип Apple M7 Ultra отримає до півтора терабайта пам'яті для конкуренції з прискорювачами Nvidia

14 июля 2026 г., 9:35

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Apple вносить кардинальні зміни у дорожню карту розробки власних процесорів для комп'ютерів Mac, прагнучи перебудувати роботу під потреби індустрії штучного інтелекту. Про це у своїй щотижневій аналітичній розсилці повідомив провідний технологічний оглядач Марк Гурман (Mark Gurman) з інформаційного агентства Bloomberg.

Замість традиційного розширення сімейства мікросхем M6, виробник iPhone збирається повністю відмовитися від створення його високопродуктивних версій Pro, Max та Ultra. Компанія планує випустити лише базову версію M6 восени поточного року, після чого одразу зосередиться на наступному поколінні чипів - M7. Дизайн цієї платформи було фіналізовано та відправлено у виробництво всього через шість місяців після аналогічного етапу для M6, що свідчить про безпрецедентне прискорення темпів розробки.

Новий базовий процесор M7 має з'явитися на ринку в першій половині 2027 року. Потужніші модифікації M7 Pro та M7 Max очікуються наприкінці наступного року, а флагманський M7 Ultra дебютує у 2028 році. Головною особливістю версії Ultra стане фокус на нейромережевих обчисленнях. Цей чип проектуюють із розрахунком на підтримку до півтора терабайта оперативної пам'яті, що вдвічі перевищує запланований показник для серверної платформи M5 Ultra. Така архітектура має наблизити продуктивність комп'ютерів Mac у завданнях штучного інтелекту до рівня спеціалізованих серверних прискорювачів від компанії Nvidia. Паралельно Apple вже працює над поколінням M8 під кодовою назвою Soko, реліз якого запланований на 2028 рік із переходом на передовий 1,4-нанометровий техпроцес.

Сучасне лідерство Apple в апаратній частині локального запуску штучного інтелекту має несподіване походження. Коли у 2024 році компанія закрила свій амбітний проєкт із розробки безпілотного автомобіля, на який витратили понад десяти років та близько десяти мільярдів доларів, це виглядало як повне фіаско. Проте саме бажання створити повністю автономний транспортний засіб п'ятого рівня змусило інженерів Apple розробити надпотужні процесори, здатні обробляти гігантські обсяги інформації в реальному часі.

Ці напрацювання стали фундаментом для створення модуля Neural Engine, який відповідає за роботу штучного інтелекту безпосередньо на пристроях користувачів. Уперше технологія з'явилася в iPhone X у 2017 році для забезпечення роботи розпізнавання обличчя Face ID, а з 2020 року стала обов'язковим елементом кожного комп'ютера Mac. Сьогодні цей апаратний доробок допомагає Apple нівелювати затримки у розробці програмного забезпечення, де запуск розумного помічника Siri та функцій Apple Intelligence просувається повільніше, ніж очікували інвестори.

Рішення пропустити версії Pro та Max для чипів M6 і прискорити вихід сімейства M7 є логічним кроком у цій технологічній гонці. Компанія розуміє, що майбутнє належить локальним нейромережам, які не потребують відправки даних у хмару. Процесор M7 Ultra не лише стане основою для найпотужніших персональних комп'ютерів, а й ляже в основу оновленої стратегії власних серверів Apple для обробки складних запитів штучного інтелекту, запуск яких планується до 2029 року.

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