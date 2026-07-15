Intel інвестує 5 млрд євро у розширення виробництва чипів для AI в Ірландії

15 июля 2026 г., 11:45

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Intel оголосила про виділення 5 млрд євро (близько 5,7 млрд дол.) капітальних інвестицій у модернізацію свого виробничого кампусу в ірландському місті Лейкліп.





Як повідомляється, цей крок є наступним етапом розширення потужностей на тлі стрімкого зростання глобального попиту на AI та високопродуктивні обчислення, які потребують передового кремнію для забезпечення роботи дата-центрів. Компанія масштабує виробництво в Ірландії для випуску серверних процесорів Intel Xeon 6 та моделей наступного покоління, що базуватимуться на передовому техпроцесі Intel 3.





Стратегічні вливання націлені на збільшення поточних обсягів випуску продукції, активізацію науково-дослідницької діяльністі і повинні максимально задіяти наявні площі чистих кімнат, зміцнюючи ланцюжок постачання напівпровідників у Європі.





Проєкт модернізації передбачає оновлення поточних потужностей фабрики та встановлення передового виробничого обладнання. Ключовим інфраструктурним покращенням стане розширення автоматизованої транспортної системи, що дозволить інтегрувати розрізнені модулі технологічного кампусу в єдине високошвидкісне виробниче середовище. Реалізація цієї інвестиційної програми розпочалася раніше цього року, і в межах проєкту планують залучити велику кількість профільних фахівців з будівництва та монтажу обладнання, а також створити нові постійні високотехнолітичні робочі місця безпосередньо в Intel.





Загалом із моменту відкриття представництва в Ірландії у 1989 році корпорація інвестувала в країну понад 30 млрд євро, перетворивши філію у Лейкліпі на одне з найсучасніших підприємств галузі, де наразі працює 4900 співробітників.





Як зазначив виконавчий віцепрезидент та головний операційний директор Intel Foundry Нага Чандрасекаран (Naga Chandrasekaran), ці інвестиції є твердим зобов'язанням компанії максимально збільшити потужності ірландського кампусу та розширити можливості для клієнтів ливарного підрозділу. За його словами, інтеграція передових інструментів у наявні заводи не лише збільшить випуск критично важливих процесорів сімейства Xeon, а й гарантує Ірландії збереження лідерства серед найсучасніших виробничих екосистем світу. Офіційний Дублін уже привітав рішення американського техногіганта. Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін (Micheál Martin) підкреслив, що черговий багатомільярдний проєкт Intel є потужним вотумом довіри до країни, її кадрового потенціалу та позицій у серці європейської промисловості, особливо в епоху швидких технологічних змін та жорсткої глобальної конкуренції.





Генеральний директор державного Агентства промислового розвитку Ірландії Майкл Логан (Michael Lohan) відзначив, що Intel залишається одним із найдавніших і найбільш стратегічно важливих інвесторів для держави. Нова ініціатива американської корпорації підтримує ключовий вектор розвитку напівпровідникової індустрії Ірландії, закріплюючи за нею статус провідного виробничого хабу Європи. Крім того, розширення потужностей у Лейкліпі є вагомим практичним внеском в амбіції Європейського Союзу щодо досягнення технологічного суверенітету, оскільки гарантує стабільне внутрішнє постачання передових мікропроцесорів та посилює стійкість глобальних логістичних ланцюжків в умовах нестабільного ринку.





Масштабні інвестиції Intel у розвиток ірландського майданчика відображають глибинну трансформацію бізнес-моделі компанії, яка намагається встигнути за темпами розвитку інфраструктури AI. Створення високошвидкісної інтегрованої системи в Лейкліпі та ставка на вузол Intel 3 є спробою повернути технологічне лідерство та залучити великих клієнтів до свого оновленого підрозділу Intel Foundry, який безпосередньо конкурує з тайванською TSMC. По суті, компанія капіталізує наявні європейські активи замість будівництва фабрик із нуля, що дозволяє значно швидше вивести на ринок чипи Xeon 6 для обробки складних нейромережевих завдань у дата-центрах.





Цей крок має колосальне геополітичне значення для Європейського Союзу, який задекларував курс на подвоєння своєї частки на світовому ринку напівпровідників до 2030 року. На тлі регулярних логістичних ризиків у Тайванській протоці та затримок із будівництвом абсолютно нових заводів у Німеччині, розширення вже діючого ірландського кластера стає реальним фундаментом європейської безпеки у сфері високих технологій. Стабільне локальне виробництво серверних процесорів дозволить європейським хмарним провайдерам та розробникам систем AI зменшити залежність від азійського імпорту та зафіксувати стабільну вартість компонентів у разі нових логістичних криз.

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