«Безпека постачальників як складова ІБ-організації: вимоги ДССЗЗІ та НБУ, практичні рекомендації аудитора» - 16 липня 

9 июля 2026 г., 15:54

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Як знизити ризики інформаційної безпеки через постачальників? Дізнайтеся на новому вебінарі від IT Specialist



Сучасний бізнес активно співпрацює з постачальниками ІТ-послуг, програмного забезпечення, хмарних сервісів та іншими зовнішніми партнерами. Проте через ланцюг постачання дедалі частіше виникають інциденти інформаційної безпеки, які можуть вплинути на безперервність роботи організації та призвести до витоку критичних даних.



Останні зміни у вимогах ДССЗЗІ, НБУ та міжнародних стандартах приділяють особливу увагу управлінню ризиками третіх сторін. Організаціям необхідно оцінювати безпеку постачальників, контролювати їхню відповідність вимогам та постійно здійснювати моніторинг ризиків.



Ефективне керування в цьому контексті стає невіддільною частиною системи управління інформаційною безпекою. Правильно побудований процес оцінювання допомагає зменшити ризики, успішно проходити аудити та відповідати сучасним вимогам регуляторів.



На безкоштовному вебінарі, який відбудеться 16 липня 2026 року, експерти IT Specialist розкажуть, як побудувати процес оцінювання постачальників, інтегрувати його до СУІБ та підготувати організацію до перевірок відповідно до вимог ДССЗЗІ та НБУ.



Тема події:

«Безпека постачальників як складова ІБ-організації: вимоги ДССЗЗІ та НБУ, практичні рекомендації аудитора»

Програма вебінару

Ви дізнаєтесь:

• як постачальники впливають на рівень інформаційної безпеки організації;

• які вимоги стандартів і регуляторів стосуються управління ризиками третіх сторін;

• коли необхідно впроваджувати СУІБ, а коли проходити Авторизацію з безпеки;

• яке місце займає оцінка постачальників у системі управління інформаційною безпекою;

• як формувати базові профілі безпеки для різних категорій постачальників;

• як побудувати ефективний процес оцінки та постійного моніторингу постачальників.

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Під час вебінару спікери поділяться рекомендаціями, сформованими на основі реального досвіду проведення аудитів, а також пояснять, як організувати процес взаємодії з постачальниками відповідно до сучасних вимог інформаційної безпеки.

Для кого?

Вебінар буде корисним для:

• керівників ІТ- та ІБ-підрозділів;

• фахівців з інформаційної безпеки;

• аудиторів інформаційних технологій;

• менеджерів із комплаєнсу;

• організацій, які прагнуть мінімізувати ризики ланцюга постачання та підготуватися до аудитів.

Про організаторів



IT Specialist — провідний інтегратор технологій кібербезпеки з власним SOC, експертизою у міжнародних аудитах (PCI DSS, ISO/IEC 27001, SWIFT) та превентивним підходом до захисту.



New Side — рекламне агентство повного циклу, що спеціалізується на SMM, digital-маркетингу, брендингу, фото- та відеопродакшні, а також розробці сайтів. Компанія працює на українському ринку понад 5 років і успішно реалізувала більше 120 проєктів.

Деталі події

Дата: 16 липня 2026 року

Час: 15:00–16:00 (за київським часом)

Формат: онлайн

Участь: безкоштовна за попередньою реєстрацією



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