росія має намір відібрати в Apple «сотні мільярдів рублів»

18 апреля 2022 г., 13:55

Як повідомляють мордорські ЗМІ на компанію «Еппл Рус» подано у суд за рішення Apple призупинити всю діяльність у рф.



Автором позову виступила «Общественная потребительская инициатива», яка вимагає визнати протиправними повну зупинку імпорту та продажу техніки Apple до Росії, а також техобслуговування пристроїв компанії на території країни.



«Общественная потребительская инициатива» також хоче досягти повного арешту всіх рахунків та майна ТОВ «Еппл Рус» на сотні мільярдів рублів.



Також взяти участь у засіданні суду має намір росспоживнагляд.



Після вторгнення росії в Україну Apple серед перших підтримала санкції, а на самому початку березня 2022 р. повністю припинила продаж всіх своїх пристроїв на території рф. Також компанія закрила росіянам доступ до своїх сервісів, включаючи платіжну систему Apple Pay, а також почала заважати росіянам користуватися програмами російських банків - видалила їх зі свого App Store.



Слід зауважити, що за підсумками 2020 р. виторг «Еппл Рус» склав всього лише 1% глобальних продажів Apple.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист