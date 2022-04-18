Liki24.com відновив доставку 15 700 медпрепаратів майже по всій Україні

18 апреля 2022 г., 12:35

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Відтепер жителі багатьох містечок і селищ, де наразі не працюють аптеки, знову матимуть можливість замовити й отримати необхідні ліки.



Згідно з даними Міжнародної організації з міграції, понад 7,1 мільйона осіб було змушено залишити свої домівки після 24 лютого у пошуках безпечнішого місця. Своєю чергою порушення ланцюгів постачання призвело до того, що багато аптек закрилося. Наприклад, у Києві з 2 тис. аптек у перші тижні війни працювала лише кожна десята. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, половина аптек припинила функціонувати через повномасштабне вторгнення рф, а багато медичних працівників було переміщено чи не змогло працювати.



Для того щоб забезпечити людей лікарськими засобами в умовах підвищеного попиту і нестачі окремих медпрепаратів, Liki24.com створив логістичний центр у Хмельницькому і налагодив доставку по всій Україні. Через сайт або мобільний застосунок на iOS та Android українці наразі можуть замовити понад 15 700 товарів з аптек.



«Люди знаходять і замовляють ліки на нашій платформі, а ми комплектуємо замовлення і відправляємо їх на відділення наших партнерів — Нової Пошти і Укрпошти. Доставка можлива навіть до найвіддаленіших куточків України, за винятком тих місць, де наразі ведуться активні бойові дії. Попри те, що багато аптек закрилося після повномасштабного вторгнення РФ, десятки тисяч людей у містечках і селищах тепер матимуть змогу отримати критично необхідні ліки. Це може врятувати не одне життя», — зауважив СЕО і співзасновник Liki24.com Антон Авринський.



Відправлення замовлень відбувається того ж або наступного дня, а термін доставки залежить від поштового оператора.



Крім того, у деяких містах доступна кур’єрська експрес-доставка. Адресну доставку можна замовити у Києві, Вінниці, Дніпрі, Кам’янському, Кропивницькому, Львові, Полтаві, Кременчуці, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Кам’янці-Подільському, Чернівцях, Кривому Розі, Черкасах, а також в Обухові, Ужгороді, Івано-Франківську й Одесі.



Через сервіс Liki24.com можна також отримати гуманітарну допомогу. У спеціальній добірці є товари, передані нашими друзями з Європи: знеболювальні, антисептики, ліки для ШКТ, вітаміни, предмети гігієни для жінок і дітей тощо. Так, з початку війни понад 50 тонн і 60 тис. упаковок ліків уже було доставлено десяткам тисяч українців, зокрема у Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях.



Мапу функціонуючих аптек, а також залишки ліків і товарів для здоров’я можна перевірити на сайті Liki24.com. Для цього треба вибрати необхідний товар і спосіб отримання «аптека» при оформленні замовлення. Система відобразить усі активні аптеки, де є в наявності потрібні лікарські засоби.

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