«ІТ-армія України» атакувала понад 135 ресурсів за тиждень

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Від початку російського вторгнення «ІТ-армія України» об’єднала ІТ-фахівців з усієї країни та світу, щоб боротися з ворогом на кіберфронті.
Як повідомляє «Міністерство цифрової трансформації України», минулий тиждень видався доволі продуктивним! З 11 до 17 квітня було атаковано 135 онлайн-ресурсів.
Серед іншого.
Національна система маркування товарів. Унаслідок цього «Міністерство промисловості рф» було змушене дозволити виготовляти та продавати товари без QR-кодів. А потім заявило, що певний час будуть жити без цієї системи.
Система для стягнення оплати за проїзд вантажними автомобілями масою від 12 тонн. Атака створила значні перепони вантажному транспорту в пересуванні автомагістралями.
Сервіси онлайн-бухгалтерії. Через наші атаки сервіси працювали нестабільно, а в одного з найбільших банків рф Сбербанку виникли збої в роботі та обслуговуванні клієнтів.
Платформи онлайн-телебачення. Попри атаки, жителі країни-агресора не могли спожити чергову порцію пропаганди від російської влади.
Сервіси онлайн-замовлення їжі. Через збої в системі в росіян, які хотіли замовити їжу онлайн, виникали складнощі. Але це тільки квіточки. Скоро вони забудуть, що таке «онлайн».
Попереду новий тиждень боротьби з ворогом на кіберфронті.
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