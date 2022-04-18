«ІТ-армія України» атакувала понад 135 ресурсів за тиждень

18 апреля 2022 г., 14:35

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Від початку російського вторгнення «ІТ-армія України» об’єднала ІТ-фахівців з усієї країни та світу, щоб боротися з ворогом на кіберфронті.



Як повідомляє «Міністерство цифрової трансформації України», минулий тиждень видався доволі продуктивним! З 11 до 17 квітня було атаковано 135 онлайн-ресурсів.



Серед іншого.



Національна система маркування товарів. Унаслідок цього «Міністерство промисловості рф» було змушене дозволити виготовляти та продавати товари без QR-кодів. А потім заявило, що певний час будуть жити без цієї системи.



Система для стягнення оплати за проїзд вантажними автомобілями масою від 12 тонн. Атака створила значні перепони вантажному транспорту в пересуванні автомагістралями.



Сервіси онлайн-бухгалтерії. Через наші атаки сервіси працювали нестабільно, а в одного з найбільших банків рф Сбербанку виникли збої в роботі та обслуговуванні клієнтів.



Платформи онлайн-телебачення. Попри атаки, жителі країни-агресора не могли спожити чергову порцію пропаганди від російської влади.



Сервіси онлайн-замовлення їжі. Через збої в системі в росіян, які хотіли замовити їжу онлайн, виникали складнощі. Але це тільки квіточки. Скоро вони забудуть, що таке «‎онлайн»‎.



Попереду новий тиждень боротьби з ворогом на кіберфронті.



Долучайтеся до «ІТ-армія України»

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