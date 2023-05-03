Ринок смартфонів у Китаї впав на 11,8%

3 мая 2023 г., 15:25

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За даними щоквартального дослідження IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, у І кв. в Китаї було відвантажено 65,4 мільйона смартфонів, що на 11,8% менше, ніж у попередньому році. Ринок продовжив двозначне падіння з першого кварталу 2022 року, навіть попри те, що в грудні в країні закінчилася політика нульового COVID-19.

Похмурі споживчі настрої продовжували стримувати попит на смартфони, тоді як заможніші споживачі переорієнтували свої витрати на такі сфери, як дозвілля та послуги. З боку пропозиції, збільшення обсягів оперативної та постійної пам’яті подовжує цикли заміни.

OPPO піднялася на перше місце разом зі своїм суббрендом OnePlus. Складані продукти OPPO, Find N2 і Find N2 Flip, а також флагманська серія Find X6 допомогли бренду краще сформувати свій імідж виробника високрівневих пристроїв. Водночас більш ніж чотирикратне зростання OnePlus у річному обчисленні також підтримало показники вендора. Apple опустилася на другу позицію, хоча в лютому запустила рідкісну цінову знижку, щоб стимулювати попит на свої iPhone 14 Pro і Pro Max.

«Як і очікувалося, перший квартал 2023 року не став хорошим початком, оскільки споживачі стали більш свідомими щодо бюджету або перевели свої трати на соціальні активності, такі як ресторани та подорожі, - говорить Вілл Вонг (Will Wong), старший менеджер з досліджень клієнтських пристроїв в IDC в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. - Тим не менш, агресивна цінова стратегія не є єдиним рішенням. Не менш важливим буде впровадження таких продуктів, як складні пристрої, які створюють цінність, справляючи враження на друзів або підвищуючи соціальний статус для деяких користувачів».

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