Sii Ukraine підвищила ефективність завдяки впровадженню Microsoft Dynamics 365 F&O

3 мая 2023 г., 16:35

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Sii Ukraine є дочірньою компанією Sii Poland – одного з найбільших міжнародних постачальників послуг у сфері ІТ, інженерії, цифрових технологій та послуг аутсорсингу бізнес-процесів (BPO). Вона надає підтримку клієнтам у сферах тестування, розробки програмного забезпечення, управління інфраструктурою, інтеграції систем та їх підтримки. Компанія спеціалізується на промисловій автоматизації та пропонує передові програмні рішення в галузі машинобудування та електротехніки, керування процесами та управлінням виробництвом.

Свого часу група компаній Sii Poland для свого розвитку зробила ставку на платформу Microsoft Dynamics. Тому головною метою проєкту став перехід Sii Ukraine до єдиної глобальної системи управлінського обліку.

Sii Ukraine, спільно з OntargIT, успішно реалізувала проєкт впровадження Dynamics 365 Finance & Operations. Враховуючи позитивний досвід українського офісу, польський вже розпочав свій проєкт переходу з Dynamics AX 2012 на Dynamics 365 Finance & Operations.

Таким чином клієнт не тільки перейшов до єдиної системи управлінського обліку для всіх дочірніх компаній групи, а й отримав сучасну функціональність, яка допоможе оптимізувати робочий процес та пришвидшити отримання результатів.

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