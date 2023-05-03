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Лінія електропередачі між Україною та Польщею запущена в роботу,

3 мая 2023 г., 14:35
Після модернізації запущена в роботу міждержавна лінія електропередачі між Україною та Польщею. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 2 травня.
 
«Спеціалісти «Укренерго» та їхні польські колеги з компанії PSE швидко провели всі роботи. А європейські партнери надали близько тисячі одиниць обладнання. Лінія працює вже з 27 квітня. Вона успішно пройшла триденний тестовий період», — сказав прем’єр-міністр.
 
За словами глави Уряду, додатковий потужний інтерконектор збільшує експортно-імпортні можливості України.
 
«За рахунок продажу електроенергії накопичимо ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. А в разі потреби активізуємо імпорт та отримаємо аварійну допомогу від сусідів. Українці будуть зі світлом, попри ворожі ракетні та дронові атаки», — наголосив Денис Шмигаль.

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