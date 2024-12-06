Ринок публічних хмарних сервісів у EMEA досягне 415 млрд до 2028 року

6 декабря 2024 г., 11:45

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IDC прогнозує, що на ринку публічних хмарних сервісів (PCS) в Європі, на Близькому Сході та в Африці (EMEA), включаючи інфраструктуру як послугу (IaaS), платформу як послугу (PaaS) та програмне забезпечення як послугу (SaaS) буде згенеровано 203 млрд дол. у цьому році року. До 2028 року цей показник сягне 415,1 млрд дол., що відповідає середньорічному темпу зростання (CAGR) у 2023-2028 роках на рівні 20%.

SaaS, що охоплює як SaaS - додатки, так і системне інфраструктурне програмне забезпечення (SIS), залишається найбільшою категорією хмарних розгортань і, за прогнозами, становитиме 64,4% від загального ринку ПЗІ в 2024 році. Завдяки своєму розміру та зрілості, SaaS демонструє найповільніші темпи зростання серед різних моделей розгортання хмарних сервісів. На противагу цьому, PaaS є найбільш швидкозростаючим сегментом з прогнозованим середньорічним темпом зростання 29,3% у 2023-2028 роках, за яким слідує IaaS з 21,6%.

Широке впровадження штучного інтелекту, зокрема GenAI, у поєднанні з постійними інвестиціями в хмарні дата-центри з боку глобальних постачальників хмарних послуг у регіоні EMEA стимулює загальний попит на публічні хмарні сервіси. Як кінцеві користувачі, так і постачальники технологій інвестують в інфраструктуру та платформи, готові до впровадження АІ. Світові технологічні компанії продовжуватимуть інвестувати в GenAI, впроваджуючи більше можливостей і функцій у свої існуючі портфелі. Це створить додаткові можливості для зростання на ринках IaaS і PaaS, стимулюючи впровадження таких послуг у регіоні EMEA.

«У міру того, як підприємства впроваджують GenAI для отримання конкурентних переваг, потреба в масштабованій інфраструктурі на вимогу продовжує зростати, - зазначив Маніш Ранджан (Manish Ranjan), директор з досліджень програмного забезпечення та хмарних технологій в IDC в регіоні EMEA. - Високопродуктивні обчислювальні ресурси, такі як графічні процесори та інші прискорені обчислення, необхідні для виконання робочих навантажень AI/GenAI. Провайдери публічних хмарних сервісів стають основною точкою входу, пропонуючи необхідну інфраструктуру для підтримки ініціатив GenAI без значних попередніх інвестицій».

У субрегіональному розрізі Західна Європа домінує на ринку EMEA, на яку припадає понад 80% його доходів, за нею йдуть Близький Схід і Африка (MEA) та Центральна і Східна Європа (CEE). Німеччина, Великобританія, Франція та Італія залишаються ключовими ринками для інвестицій у хмарні технології. Однак глобальні гіперскейлери, такі як Google, AWS, Microsoft та Oracle, агресивно розширюють свої хмарні регіони у Фінляндії, Греції, Данії, Нідерландах, Бельгії, Австрії та Іспанії, стимулюючи впровадження хмарних технологій по всій Європі. Аналогічно, MEA, що найшвидше зростає, є гарячою точкою для глобальних хмарних провайдерів: AWS, Microsoft, Google, Oracle та Alibaba створили хмарні регіони в Саудівській Аравії, ОАЕ, Південній Африці, Катарі та Бахрейні, а також планують розширення в Кувейті, Марокко, Кенії та на інших ринках 2-го рівня.

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