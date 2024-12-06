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HPE перевершила квартальні прогнози завдяки високому попиту на сервери АІ

6 декабря 2024 г., 12:58
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Hewlett Packard Enterprise повідомила про результати четвертого кварталу свого фінансового року.
 
Як повідомляє Reuters, компанія перевершила очікування Уолл-стріт щодо доходів і прибутку, оскільки змогла отримати вигоду від високого попиту на свої сервери, які використовуються для роботи додатків штучного інтелекту. Акції HPE зросли приблизно на 1,5% в ході тривалих торгів.
 
Аналітики зазначають, що попит на сервери HPE, оснащені системами Nvidia, залишається зростаючим, оскільки підприємства інвестують значні кошти в обладнання, яке може підтримувати і обробляти масиви даних, що використовуються для навчання моделей АІ.
 
Незважаючи на падіння показників у бізнесі Intelligent Edge, HPE бачить поліпшення по цьому напрямку, який постачає мережеве обладнання - комутатори і точки доступу Wi-Fi.
 
У четвертому кварталі дохід Intelligent Edge впав на 20% до 1,12 млрд дол.
 
На початку року HPE завершила угоду з придбання виробника мережевого обладнання Juniper Networks, щоб збільшити свою частку на ринку мережевого обладнання в конкурентній галузі.
 
Загальний дохід компанії за четвертий квартал склав 8,46 млрд дол., що перевищило прогноз у 8,26 млрд дол.
 
Виручка від продажу серверів зросла на 32% до 4,71 млрд дол. у кварталі, що закінчився 31 жовтня.
 
За підсумками першого кварталу HPE очікує зростання доходу в межах десятків відсотків, що приблизно відповідає прогнозам аналітиків.

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