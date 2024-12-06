Один електронний журнал замінить військовим 12 паперових книг обліку особового складу

6 декабря 2024 г., 10:25

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Міністерство оборони України видало наказ №687, відповідно до якого 12 паперових журналів обліку особового складу замінюються одним журналом, який можна вести в електронному форматі. Це дозволить скоротити витрати часу на ведення обліку, а також кількість помилок.

На сьогодні, облік особового складу для військових ведеться винятково у паперовому вигляді. Усі журнали ведуть від руки, а оновлення даних займає чимало часу та сил.

Електронний журнал можна буде вести винятково на комп’ютері для службового користування. У програмі буде кілька вкладок, що замінять собою зміст наступних журналів та книг, що велися на папері: Іменний список особового складу; Книга обліку особового складу; Іменний список для проведення вечірньої повірки; Книга штатно-посадового обліку особового складу; Книга алфавітного обліку особового складу; Книга алфавітного обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу; Книга обліку тимчасово відсутнього і тимчасово прибулого до військової частини особового складу; Книга обліку вибулого та прибулого особового складу; Добова відомість; Журнал контролю за станом обліку особового складу; Книга штатно-посадового обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу; Добова відомість військової частини на особливий період.

Також, згідно з наказом запроваджено період для переходу з паперових журналів на електронний для тих, хто не має технічної можливості зробити це одразу. Він триватиме до 1 вересня 2025 року. Протягом цього періоду, Головне управління персоналу ГШ ЗСУ та Директорат цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони збиратимуть з військових частин пропозиції, а також аналізуватимуть виявлені проблеми й недоліки, що пов'язані із веденням електронного журналу.

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