RETN вдосконалює польські маршрути передачі даних для покращення української зв'язності

7 июня 2024 г., 12:35

0

Tweet

За заявою RETN, компанія розширює польські оптоволоконні маршрути, які напряму скорочують затримки, підвищують надійність та стабільність українського магістрального звʼязку.



Після повномасштабного вторгнення рф в Україну згідно зі звітом Telegeography 2022 Варшава стала новим Інтернет-хабом для зв'язності та обміну трафіку України та світу, обійшовши при цьому історичний Європейський центр у Франкфурті. Додатковий оптичний короткий маршрут підвищує стабільність українського Інтернет-сегменту.



RETN запровадила нову оптоволоконну лінію довжиною 150 кілометрів між містами Біла Підляська та Люблін, створюючи прямий шлях від Балтійського регіону до Південної Європи. Цей маршрут оминає найбільш нестабільну ділянку поблизу Варшави, зменшуючи часті перерви, спричинені будівельними роботами на автомагістралях. Таке стратегічне доповнення підвищує надійність мережі та різноманітність маршрутів, забезпечуючи більш сталу передачу даних між Україною та Західною Європою.



Зазначено, RETN розширила свою оптоволоконну мережу в Польщі, уникаючи типових шляхів, які використовуються більшістю операторів. Це дозволяє створити більш стійку та диверсифіковану мережеву інфраструктуру. Тепер RETN може забезпечити високошвидкісне з'єднання між Франкфуртом, Варшавою, Львовом та Києвом, пропонуючи клієнтам гнучкість вибору оптичних маршрутів передачі даних та надійність телекомунікаційних сервісів. Це покращення є ключовим елементом постійної відданості RETN у задоволенні наростального попиту на надійні комунікаційні рішення у великих містах, зменшуючи ризик виникнення єдиних точок відмови та підтримуючи безперервний розвиток цифрових послуг.



«Новий оптичний маршрут передачі даних розширив наші можливості в транспортуванні даних між Україною та Європою. За допомогою нових маршрутів та покращеної інфраструктури, RETN забезпечує українським користувачам швидке, стабільне та безперебійне з'єднання зі світом. Це дозволяє українським компаніям збільшувати продуктивність, розвивати свій бізнес та підтримувати міжнародні комунікації без перешкод. Крім того, забезпечення надійності мережі допомагає уникати можливих простоїв та збоїв, що є критично важливим нині», – коментує Олена Луценко, директор ТОВ “РЕТН”, голова Чорноморського регіону RETN.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365