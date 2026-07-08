Швидкий та надійний зв'язок для інфраструктурних об'єктів від Ceragon

8 июля 2026 г., 10:35

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Оптоволоконна лінія – найчастіше рішення для стабільної передачі даних. Для енергетики, промисловості, транспорту, логістики, операторів зв'язку, комунальних підприємств і великих корпоративних мереж такий канал є основою щоденної роботи. Через нього працюють телеметрія, відеомоніторинг, системи контролю доступу, диспетчеризація та інші сервіси, від яких залежить безперервність процесів.



Але на практиці прокладання оптоволоконної лінії може затягнутися через погодження, складну трасу, перетин залізниці, доріг або промислових зон. При цьому об'єкту зв'язок потрібен не через кілька місяців, а вже зараз.



У таких випадках радіорелейні рішення Ceragon можуть стати швидкою альтернативою оптиці або резервним каналом для важливих систем.



Ceragon дозволяє швидко розгорнути гігабітний канал зв'язку без тривалого будівництва, забезпечити мінімальну затримку передачі даних і підтримати роботу ключових сервісів навіть у разі пошкодження оптоволоконної лінії.



Окрема перевага Ceragon IP-50E – робота в E-band, діапазоні 71–76 ГГц. Це високочастотний діапазон для передачі великих обсягів даних на коротких і середніх дистанціях. Для інфраструктурних об'єктів це важливо, коли потрібен стабільний канал у складних умовах експлуатації.



За даними ELKO Ukraine, офіційного дистриб'ютора Ceragon в Україні, обладнання Ceragon вже використовується на локальних промислових та енергетичних об'єктах. Зокрема, низка енергорозподільчих компаній обирала такі рішення через відкриті закупівлі на Prozorro.

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