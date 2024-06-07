IDC: у першому кварталі світові поставки пристроїв для друку знизилися на 17,6%

7 июня 2024 г., 11:35

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У першому кварталі 2024 року світові поставки пристроїв для друку знизилися на 17,6% в річному обчисленні до 18,8 млн одиниць. Згідно з новими даними IDC, вартість поставок також скоротилася на 15,6% в річному обчисленні до 9,3 млрд дол.



Серед основних моментів цього кварталу можна виділити наступні:



На трьох найбільших регіональних ринках спостерігалося річне падіння поставок пристроїв від 19,9% до 18,2%. Однією з причин скорочення було те, що аналогічний період минулого року мав вищу базу, що призвело до менш сприятливого порівняння в річному обчисленні. Крім того, постачальники обмежили відвантаження, щоб вирішити проблему зниження прибутковості після нещодавніх періодів зниження цін і високих товарних запасів у каналах збуту.



У той час як всі 5 найбільших постачальників зазнали скорочення в річному обчисленні, у компанії Brother падіння було меншим і становило 8%. В Азійсько-Тихоокеанському регіоні (за винятком Японії та Китаю) компанія Brother зафіксувала річне зростання завдяки збільшенню обсягів поставок струменевих принтерів завдяки залученню каналів збуту, орієнтованих на B2B-сегмент.

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