Intel продає половину свого ірландського заводу за 11 млрд дол.

7 июня 2024 г., 13:25

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Корпорація Intel продала 49% свого заводу Fab 34 в Лейксліпі, Ірландія. Фонди, керовані Apollo, очолять інвестиції в розмірі $11 млрд у 49% спільного підприємства з Intel на Fab 34. Це друга угода Intel за програмою спільного інвестування в напівпровідники (SCIP, Semiconductor Co-Investment Program) після Чандлера, штат Арізона, у 2022 році, і очікується, що вона завершиться наприкінці цього місяця.



SCIP - це елемент стратегії Smart Capital, підхід до фінансування, спрямований на забезпечення грошовими коштами стратегії Intel по поверненню лідерства в області технологій і виробництва чіпів.



Fab 34 - це великосерійний завод, призначений для технологічних процесів Intel 4 і Intel 3. На сьогодні компанія інвестувала в Fab 34 18,4 млрд дол., тому ціна половини акції становить 11 млрд дол. Це можна порівняти з 20 млрд дол. за фабрику Intel 18A, що будується в Огайо, і 8 млрд дол. за високопродуктивну 40-нм фабрику VSMC у Сінгапурі.



Угода з Apollo поширюється тільки на спільне підприємство Fab 34, яке поки що не називається, і, за словами Intel, це дасть їй змогу вивільнити та перерозподілити частину інвестицій в інші частини свого бізнесу, продовжуючи будівництво Fab 34, яке, за словами Intel, «в основному завершено». На фабриці повним ходом йде будівництво новітнього центру обробки даних Granite Rapids на базі технології Intel 3.



Fab 34 було відкрито тільки у вересні 2023 року, що ознаменувало перше використання екстремальної ультрафіолетової літографії (EUV) у великосерійному виробництві в Європі для підтримки великосерійного виробництва за технологіями 3 нм і 4 нм. Початкова фабрика на цьому майданчику, Fab 24, була ключовим місцем для виробництва 14-нм мікропроцесорів Intel, а також готувалася до підтримки клієнтів Intel Foundry.



За умовами угоди, спільне підприємство отримає права на виробництво пластин на Fab 34, щоб підтримати довгостроковий попит на продукцію Intel і забезпечити потужності для клієнтів контрактного виробництва. Intel матиме 51% контрольного пакета акцій спільного підприємства і збереже повну власність та операційний контроль над Fab 34 та її активами.



"Угода Intel з Apollo дає нам додаткову гнучкість для реалізації нашої стратегії, оскільки ми інвестуємо у створення найнадійнішого та найстійкішого у світі ланцюжка постачання напівпровідників. Наші інвестиції в передові потужності в США і Європі матимуть вирішальне значення для задоволення зростаючого попиту на кремній, оскільки світовий ринок напівпровідників подвоїться протягом наступних п'яти років", - сказав Девід Зінснер (David Zinsner), фінансовий директор Intel. «Ця угода дає нам змогу розділити наші інвестиції з відомим фінансовим партнером на привабливих умовах, зберігши при цьому наш високий кредитний рейтинг інвестиційного рівня».



"Ця угода із залучення стратегічного капіталу є однією з найбільших приватних інвестицій такого роду та демонструє здатність Apollo надавати креативні, масштабні рішення із залучення капіталу для провідних корпорацій та інфраструктури, а також сприяти підвищенню стійкості ланцюжка постачання. Це також підкреслює нашу роль надійного фінансового партнера, який залучає приватний капітал для створення нової економіки, включно з технологіями штучного інтелекту наступного покоління, що потребуватимуть великих інвестицій у стійке виробництво електроенергії, центри оброблення даних, ливарні цехи та напівпровідникові потужності", - сказав партнер Apollo Джамшид Ехсані (Jamshid Ehsani).



Спільне підприємство вироблятиме пластини для продажу Intel за принципом «витрати плюс маржа». За умовами угоди, Intel має завершити будівництво Fab 34 і закуповувати у спільного підприємства пластини для себе та зовнішніх клієнтів з мінімальними зобов'язаннями щодо обсягу попиту на пластини після суттєвого завершення будівництва підприємства.

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