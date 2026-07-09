DVL за рік майже вдвічі збільшила охоплення GPON – до 672 тисяч домівок

9 июля 2026 г., 14:35

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Об’єднана група компаній DVL (Датагруп- Volia- lifecell) продовжує розширення гігабітної оптичної мережі GPON. За три роки проєкту можливість під'єднатися до швидкісного енергостійкого інтернету забезпечили для майже 5,6 тис. багатоквартирних будинків і 600 тис. квартир у п’яти великих містах України – Києві, Львові, Вінниці, Харкові та Дніпрі, а також 72 тис. домогосподарств в інших населених пунктах. За останній рік група компаній майже вдвічі розширила GPON-мережу, збільшивши її охоплення з 345,1 тис. до 672 тис. домогосподарств.

У межах розбудови мережі компанія поступово переходить від технологій FTTB та DOCSIS до енергоефективної GPON. У Києві, Львові та Вінниці триває модернізація мережі DOCSIS, у Харкові – FTTB, де мережу вже підключили для 150 тис. квартир. У Дніпрі, де проєкт стартував у 2024 році, мережу побудовано вже для 75 тис. квартир. Сукупно у фокусних містах проєкту лише за 5 місяців 2026 року було побудовано мережу для понад 90 тис. квартир.

Така модернізація дозволяє задовольняти зростаючий попит абонентів на швидкісний інтернет до 1 Гбіт/с, який за наявності відповідного обладнання у користувача може забезпечувати доступ до мережі до 72 годин під час знеструмлень.

Окрім Києва, Львова, Вінниці, Харкова та Дніпра, точкові роботи також активно ведуться ще у 16 містах України. Зокрема, у Сумах, Черкасах, Миколаєві, Хмельницькому, Рівному, Одесі, Чернівцях, Луцьку, Тернополі, Трускавці, Івано-Франківську, Кременчуці, Ніжині та інших населених пунктах. Станом на травень в межах цього будівництва можливість доступу до енергостійкого гігабітного інтернету GPON забезпечено для більш як 72 тис. помешкань.

Попри відновлення пошкодженої інфраструктури, резервування обладнання мережі та високу завантаженість технічних команд, зокрема в зимовий період, модернізація й будівництво мережі GPON тривають. Загальний обсяг інвестицій у проєкт становить 1,6 млрд грн.

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