SpaceX за шість місяців спалила в атмосфері Землі 260 супутників Starlink

7 июля 2026 г., 13:35

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Компанія SpaceX підтвердила у своєму піврічному звіті для Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC), що за період з грудня 2025 року по травень 2026 року вона вивела з орбіти та навмисно спалила в атмосфері Землі 260 супутників Starlink.



Згідно з документом, 176 із цих апаратів належали до першого покоління супутникового угруповання Starlink, а решта - до другого. Окрім цього, за вказані шість місяців з експлуатації було виведено ще 349 супутників, які будуть утилізовані аналогічним способом найближчими місяцями.



На момент подання звіту глобальна мережа Starlink налічує вже понад 10000 активних супутників, і компанія продовжує підготовку до запуску сервісу Starlink Mobile, який забезпечить супутниковий інтернет безпосередньо на мобільні телефони.



Термін служби кожного супутника Starlink становить близько 5 років. Такий короткий життєвий цикл є заздалегідь продуманим кроком, що дозволяє компанії регулярно замінювати застарілі апарати на новіші версії. Коли паливо супутника вичерпується, він використовує його залишки для контрольованого сходу з орбіти: знижує висоту і входить у щільні шари атмосфери, де під дією екстремального тертя повністю згорає.



Оскільки орбітальне угруповання є величезним, SpaceX утилізує супутники майже щодня. Для порівняння, за аналогічний період з грудня 2024 року по травень 2025 року компанія прибрала з орбіти понад 472 апарати. Повернення супутників на Землю є технічно неможливим та економічно недоцільним: вага моделей першого покоління становить 260–295 кг, а другого — від 800 до 1250 кг. Саме тому повне спалювання в атмосфері залишається єдиним робочим рішенням.



Хоча технологія утилізації SpaceX забезпечує повне згорання апаратів і не залишає небезпечних уламків, що могли б упасти на Землю, вона викликає занепокоєння у науковій спільноті. Дослідники закликають до детальнішого вивчення впливу таких процесів на верхні шари атмосфери та впровадження жорсткішого регулювання.



Попри це, FCC тривалий час звільняла космічні апарати від екологічних перевірок, побоюючись, що бюрократія може сповільнити «космічні перегони». Будь-які нові обмеження мали б ухвалюватися відповідно до Національного закону про екологічну політику США (NEPA). Проте зараз FCC офіційно пропонує повністю виключити космічні операції з-під дії NEPA на тій підставі, що вони є «екстериторіальною діяльністю», наслідки якої виникають за межами юрисдикції Сполучених Штатів. Ця пропозиція наразі перебуває на стадії розгляду.



Утилізація старих апаратів не зупиняє експансію SpaceX. Компанія зберігає довгострокову мету розгорнути на низькій навколоземній орбіті до 42000 супутників Starlink. На початку року компанія вже отримала дозвіл від FCC на запуск додаткових 7500 супутників другого покоління.



Паралельно з цим компанія оголосила про амбітні плани щодо створення орбітального дата-центру на базі супутника A1 з обчислювальною потужністю корисного навантаження 120 кВт. Для виробництва цих апаратів SpaceX наразі будує гігантський завод Gigasat площею понад 1 млн м2.

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