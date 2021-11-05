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Релиз 35 «наводит блеск» на дистрибутив Fedora

5 ноября 2021 г., 10:25
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Релиз 35 «наводит блеск» на дистрибутив Fedora

Проект Fedora выпустил версию 35, которую руководитель проекта Мэтью Миллер (Matthew Miller) назвал своего рода наведением блеска с учётом накопленной обратной связи.

«Здесь есть много хороших новых функций, но их не так много, как в предыдущих двух выпусках», – сказал он. В частности, в магистральном выпуске, Fedora 34, была десктоп-оболочка GNOME 40, а в 35 появилась GNOME 41.

Из нового в GNOME 41 он отметил улучшенные режимы энергопотребления, переработанный диспетчер программных приложений, утилиту Connections для удаленных подключений через VNC или Microsoft RDP, а также улучшенную поддержку графического протокола Wayland. Новый менеджер аудиосеансов под названием WirePlumber работает с мультимедийным сервером PipeWire.

Сборки Fedora Spins предлагают альтернативные рабочие среды, включая  KDE Plasma или легковесную XFCE. Также имеются неизменяемые версии – Silverblue (с GNOME) и Kinoite (с KDE) –в которых корневая файловая система монтируется только для чтения, чтобы защитить её от повреждений.

Наиболее спорным изменением в Fedora 35 является то, что отдельные проприетарные приложения, такие как Microsoft Teams, Zoom, Spotify, Discord, Minecraft и Bitwarden, включаются в сторонние репозитории, если пользователь выбирает это при первой загрузке. Раньше приходилось сначала утверждать сторонние репозитории, а затем, на втором этапе, включать их, что только сбивало с толку пользователей.

Обычная практика в Fedora это отдавать предпочтение открытому ПО, но в данном случае было решено сделать исключение для избранных наименований, которые чаще всего могут искать пользователи.

Кроме того Миллер сообщил, что они упорно работают над включением Fedora в магазин Microsoft Store для использования с подсистемой Windows Subsystem for Linux (WSL). «Загвоздка в том, что для этого им нужно, чтобы вы приняли условия соглашения Windows App Store, а те предусматривает большую ответственность, поддержку и обязательства, которые мы просто не можем возложить на кого-либо в проекте Fedora», – сказал он.
Одно время у Fedora были те же самые юридические проблемы с Amazon Marketplace, и Миллер надеется, что Microsoft сможет в конце-концов вынести нужные выводы из этого примера.
 
Самые настойчивые, впрочем, имеют возможность окольным путём загрузить Fedora в WSL уже сейчас, для подобных «ремиксов» есть стороннее приложение.

Миллер сказал, что проект Fedora изрядно вырос, несмотря на пандемию или, возможно, благодаря ей: «Я беспокоился, что проект снизит активность, но произошло обратное».

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