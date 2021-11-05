Выручка Uber выросла на 72% по сравнению с прошлым годом

5 ноября 2021 г., 9:25

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Компания Uber представила результаты за третий квартал.



Убыток на акцию составил 1,28 доллара против ожидаемых 33 цента. Выручка достигла 4,8 млрд долл., хотя прогнозировалась лишь на уровне 4,4 млрд долл.



Агрегатор транспортных сервисов сообщил о чистом убытке в размере 2,4 млрд долл. за квартал, в основном из-за падения стоимости его инвестиционных холдингов, особенно в DiDi. Компания заявила, что ее доли в Zomato, Aurora и Joby помогли частично компенсировать эту потерю. Год назад Uber сообщил о чистом убытке в размере 1,09 млрд долл.



Компания также сообщила о первой скорректированной прибыли по EBITDA, достигнув целевого показателя на конец года. Опубликована скорректированная прибыль EBITDA в размере 8 млн долл., что заметно лучше скорректированного убытка по EBITDA в размере 507 миллионов долларов во втором квартале.



Сегмент Uber Eats продолжает расти, несмотря на ослабление пандемических ограничений по всему миру. Бизнес по доставке позволил компании противостоять турбулентности, вызванной пандемией короновируса.



Uber в третьем квартале 2021 года по направлению сервиса такси смогла получить валовых заказов на сумму 9,9 млрд долл., что на 67% больше, чем в прошлом году. Заказы доставки выросла в годовом сравнении на 50% до 12,8 млрд долл.



Выручка от доставки по-прежнему превышает доход от основного бизнеса, связанного с такси - 2,24 млрд долл. против 2,2 млрд долл., хотя этот разрыв сокращается. Выручка от грузовых перевозок составила 402 млн долл.. В сообщении акционерам компания сообщила, что количество поставщиков, которых обслуживает доставка компании, выросло до более чем 780 000.



Uber также сообщила о 1,64 млрд поездок на платформе в течение квартала, что на 9% больше, чем в прошлом квартале, и на 39% в годовом сравнении. Ежемесячное число активных пользователей платформы достигло 109 млн, что на 8% больше, чем в предыдущем квартале. За квартал водители и курьеры заработали в общей сложности 8,6 млрд долл. благодаря Uber.



Компания заявила, что ожидает валовые заказы от 25 до 26 млрд долл. в четвертом квартале. Также ожидается, что скорректированная EBITDA составит от 25 до 75 млн долл.

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