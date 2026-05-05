Представлено проєкт LinuxOnTab для запуску ОС безпосередньо у веббраузері

5 мая 2026 г., 13:35

Розробник під псевдонімом kilian-ai оголосив про запуск нового відкритого проєкту LinuxOnTab, який дозволяє користувачам розгорнути повноцінне середовище Linux безпосередньо у веббраузері. Головна особливість новинки - повна відсутність потреби у серверах, хмарних обчисленнях чи встановленні додаткового програмного забезпечення.



В основі проєкту лежить емулятор v86, що використовує технологію WebAssembly (WASM) для виконання інструкцій архітектури x86 прямо в рушії браузера. Як програмну базу розробник обрав Alpine Linux з актуальним ядром версії 6.12.13. Це мінімалістичний дистрибутив, відомий своєю безпекою та швидкістю, що націлює його на роботу в умовах обмежених ресурсів браузерної вкладки.



Система працює на стороні клієнта. Весь обчислювальний процес відбувається на ресурсі вашого комп'ютера, без залучення Docker-контейнерів чи зовнішніх серверів.



На відміну від простих емуляторів термінала, LinuxOnTab пропонує графічний робочий стіл та файловий менеджер.



Проєкт використовує децентралізований протокол Nostr для створення публічних тек та обміну файлами між користувачами.



Підтримка тунелювання портів дозволяє експериментувати з мережевими налаштуваннями безпосередньо у вікні переглядача.



Проєкт позиціонується як інструмент для навчання, тестування скриптів або швидкого доступу до Linux-інструментів у дорозі.



Випробувати систему в дії можна на офіційному сайті linuxontab.com. Оскільки проєкт є повністю відкритим (Open Source), вихідний код, документація та можливість долучитися до розробки доступні в репозиторії автора на GitHub.

