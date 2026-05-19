Google презентувала нове покоління Android для автомобілів

Компанія Google оголосила про масштабне оновлення своїх автомобільних платформ. Нове покоління Android Auto та операційної системи Google built-in (вбудованої безпосередньо в авто) отримає радикальний редизайн, підтримку відео у форматі Full HD та глибоку інтеграцію штучного інтелекту Gemini.



Сьогодні у світі налічується понад 250 мільйонів автомобілів, сумісних з Android Auto, а вбудована система Google вже доступна у більш ніж 100 моделях від 16 провідних брендів.



Google повністю переробила зовнішній вигляд системи, впровадивши мову дизайну Material 3 Expressive.



Інтерфейс адаптується під екрани будь-якої форми - від ультрашироких прямокутників до круглих дисплеїв. З’явилися віджети для швидкого доступу до контактів, керування гаражними воротами або перегляду погоди.



Реалізовано найбільше оновлення Google Maps за останні десять років. Мапи отримали реалістичний 3D-вигляд будівель, естакад та рельєфу. Система чітко підсвічує смуги руху, світлофори та знаки «Стоп», допомагаючи водієві впевнено маневрувати на складних розв’язках.





Тепер автомобіль може стати повноцінним кінотеатром під час стоянки або заряджання.



Вперше в Android Auto з’явиться підтримка YouTube у форматі Full HD (60 кадрів/с). Оновлення спочатку отримають власники авто марок BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Volvo та інших.



При перемиканні передачі з паркування на рух відео не вимикається, а автоматично переходить у режим «тільки аудіо», щоб ви могли дослухати подкаст у дорозі.



Платформа впроваджує об’ємне просторове звучання Dolby Atmos для підтримуваних автомобілів та аудіосистем.



Gemini стає повноцінним штурманом, який розуміє контекст вашого життя.



Завдяки Magic Cue, якщо ви отримаєте повідомлення з питанням про адресу, AI сам знайде її у вашій пошті чи календарі та запропонує надіслати відповідь одним натисканням.



Прямо під час руху можна сказати: «Gemini, замов мої звичайні тако через Doordash», і вечеря буде готова якраз до вашого приїзду.



Для машин із вбудованою системою Google оновлення будуть ще масштабнішими.



Gemini зможе відповідати на технічні питання про конкретно вашу машину - наприклад, пояснити значення символу на приладовій панелі або підказати, чи влізе новий телевізор у ваш багажник.



Навігація в реальному часі використовуватиме фронтальну камеру автомобіля, щоб аналізувати дорогу та підказувати водієві, у якій саме смузі він перебуває і коли краще перебудуватися.



Цього року в автомобілях з’явиться підтримка професійних додатків для нарад, зокрема Zoom.



Нові функції поступово з’являтимуться в сумісних автомобілях протягом 2026 року.

