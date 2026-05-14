Google представляє Android із системою Gemini Intelligence

14 мая 2026 г., 13:35

+11

голос Tweet

Компанія Google оголосила про запуск Gemini Intelligence на Android. Це масштабна інтеграція передового штучного інтелекту в операційну систему, яка перетворює смартфон з пасивного інструмента на проактивного помічника, що працює на випередження, зберігаючи при цьому повну приватність даних користувача.



Gemini Intelligence тепер може виконувати багатокрокові дії замість вас. Google місяцями оптимізувала систему для роботи з популярними сервісами доставлення їжі та таксі на флагманах Galaxy S26 та Pixel 10.



Gemini може самостійно забронювати місце на тренуванні або знайти навчальний план у Gmail і автоматично додати потрібні підручники до кошика.



Просто затисніть кнопку живлення над списком покупок у нотатках, і Gemini сформує замовлення в сервісі доставки. Побачили брошуру туру в готелі? Зробіть фото і скажіть: «Знайди схожий тур на Expedia для шістьох». AI виконає пошук у фоновому режимі, а вам залишиться лише фінальне підтвердження.



З кінця червня Android-пристрої отримають оновлений Chrome. AI допомагатиме досліджувати теми, порівнювати контент та братиме на себе рутину: від запису до лікаря до бронювання паркувального місця.



Функція «Автозаповнення від Google» тепер використовує персональний контекст із ваших застосунків, щоб заповнювати складні форми та текстові поля. Ця функція є суворо добровільною (opt-in) — користувач сам вирішує, чи надавати Gemini доступ до цих даних.



Gboard отримує функцію Rambler, розроблену для тих, хто віддає перевагу голосовому введенню.

Ви можете запинатися, повторюватися або використовувати слова-паразити («ну», «е-е») — Rambler відфільтрує зайве і сформує чітке, лаконічне повідомлення.

Завдяки новій моделі, Rambler розуміє змішування мов у реальному часі (наприклад, суржик або англіцизми), зберігаючи ваш унікальний стиль спілкування.



Android робить перший крок до «генеративного UI». Функція Create My Widget дозволяє створювати унікальні віджети за допомогою звичайних текстових запитів.



Gemini створить функціональну панель, яку можна додати на головний екран смартфона або годинника Wear OS.



Візуальна мова Gemini Intelligence базується на оновленому стилі Material 3 Expressive. Анімації стали не лише естетичними, а й функціональними: вони спрямовані на те, щоб зменшити візуальний шум і допомогти користувачеві зосередитися на головному.



Перша хвиля оновлень стартує цього літа для власників Samsung Galaxy та Google Pixel. До кінця року Gemini Intelligence з'явиться на інших Android-пристроях, включаючи годинники, автомобілі, смартокуляри та ноутбуки.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI