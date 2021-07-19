Red Hat обновила систему управления Kubernetes-средами корпоративного класса

19 июля 2021 г., 17:15

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Компания Red Hat объявила о выпуске Advanced Cluster Management for Kubernetes 2.3, новой версии системы управления Kubernetes-средами корпоративного класса. Решение повышает гибкость управления и масштабирования при работе с гибридными и мультиоблачными средами за счет интеграции с Red Hat Ansible Automation Platform. Это позволяет оптимизировать и ускорить управление, автоматизацию и обеспечение безопасности при построении современной ИТ-среды предприятия, готовой к работе с гибридными облаками.

Интеграция Red Hat Ansible Automation Platform и Red Hat Advanced Cluster Management ускоряет автоматизацию и повышает согласованность при управлении облачными кластерами, виртуальными машинами и традиционными ИТ-инфраструктурами, предлагая для этого оптимизированные инструменты и механизмы координации.

В тех случаях, когда контейнеризованные среды надо связать с традиционными, Red Hat Advanced Cluster Management позволяет автоматически запускать необходимые сценарии Ansible Playbooks до того или после того, как выполняются ключевые операции жизненного цикла, вроде создания приложений и кластеров. Это упрощает автоматизацию таких задач, как настройка сетей, подключение приложений к базам данных, создание балансировщиков нагрузки и брандмауэров, а также обновление ITSM-систем управления ИТ-сервисами.

Используя специальный Resource Operator на основе Kubernetes-операторов Red Hat OpenShift, инкапсулирующих знания о функционировании систем и приложений в код, Advanced Cluster Management может вызывать Ansible Automation Platform для выполнения необходимых действий за пределами кластера Kubernetes. В результате, формируется единый автоматизированный рабочий процесс, охватывающий эксплуатацию сред Red Hat OpenShift и традиционных ИТ-систем.

Чтобы понизить сложность управления и сохранить преимущества Kubernetes-платформы корпоративного класса, новая версия Red Hat Advanced Cluster Management 2.3 обеспечивает импорт в систему управления кластеров Kubernetes на платформе Red Hat OpenShift on AWS (ROSA) и кластеров OpenShift на серверах IBM Power Systems. Ранее такая поддержка была реализована для кластеров Kubernetes на платформах Red Hat OpenShift on IBM Cloud (ROKS), Microsoft Azure Red Hat OpenShift (ARO), Red Hat OpenShift Dedicated (OSD) и IBM system Z. Также поддерживается инициализация локальных (on-premises) кластеров Red Hat OpenShift на Red Hat OpenStack непосредственно из Red Hat Advanced Cluster Management.

Новая версия Red Hat Advanced Cluster Management также обеспечивает обнаружение и импорта кластеров облака cloud.redhat.com, предлагая продвинутые возможности и сокращая долю ручных операций при управлении кластерами. Функция гибернации автоматически переводит неиспользуемые кластеры в спящий режим для экономного расходования ресурсов и оптимизации затрат на облако.

Интеграция Red Hat Advanced Cluster Management с Red Hat Insights for Red Hat OpenShift помогает ИТ-специалистам получать оперативную информацию о состоянии кластеров и принимать рекомендованные превентивные меры, которые формируются на основе глобальной телеметрии Red Hat OpenShift и экспертных знаний Red Hat.

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