Quantware начинает продажу доступных сверхпроводящих квантовых процессоров

19 июля 2021 г., 16:35

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Голландский стартап QuantWare 15 июля выпустил первый в мире коммерчески доступный сверхпроводящий процессор для квантовых компьютеров (QPU).



«Наш QPU Soprano – это то, чем Intel 4004 был для полупроводникового бизнеса, – заявил соучредитель QuantWare Маттейс Райлаарсдам (Matthijs Rijlaarsdam). – Сверхпроводящие кубиты легко настраиваются, просты в управлении и хорошо масштабируемы. Эта практичность делает сверхпроводящие QPU наиболее вероятными кандидатами для ближайших приложений квантовых вычислений».



Soprano имеет 5-кубитов, чего достаточно для той клиентской базы, которую QuantWare ожидает привлечь в ближайшее время, а именно для исследовательских институтов и университетских лабораторий. QuantWare сообщила, что «точность каждого кубита будет составлять 99,9%, что должно сделать уровень ошибок приемлемым».



Сверхпроводимость – это лидирующий и наиболее зрелый подход к квантовым процессорам – Google добился «квантового превосходства» в 2019 году, используя сверхпроводящие QPU. В то время как другие типы QPU уже доступны в продаже, анонс QuantWare знаменует первый случай, когда сверхпроводящий QPU становится доступен в готовой форме для квантовых экспериментов.



QuantWare была основана в 2020 году и недавно завершила предварительный раунд финансирования, с привлечением 1,15 млн евро. Она планирует быстро расширить свою команду и усовершенствовать процессоры в сторону увеличения количества кубитов. QuantWare надеется стать мостом для сотрудничества между квантовыми компаниями по всему миру. Первые два её процессора, Crescendo и Soprano, уже доступны для предварительного заказа.



Продукты голландского стартапа значительно снижают затраты, традиционно необходимые для создания квантовых технологий. Компания уже продемонстрировала свой подход, предоставив QPU для проекта ImpaQT, первого в мире квантового компьютера для многих компаний.



«Гонка за полезными квантовыми вычислениями накаляется, но участие в ней всё еще ограничивается небольшой группой компаний. Сделав QPU более доступными, мы ускорим разработку практичных квантовых решений для самых больших мировых проблем», – отметил ещё один соучредитель QuantWare, доктор Алессандро Бруно (Alessandro Bruno).

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