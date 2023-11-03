Arm стала міноритарним акціонером Raspberry Pi

3 ноября 2023 г., 12:25

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Arm Holdings та Raspberry Pi офіційно оголосили угоду про стратегічні інвестиції.

Arm придбала міноритарний пакет акцій Raspberry Pi, що ще більше розширило довгострокове партнерство між двома компаніями, які співпрацюють над створенням критично важливих рішень для спільноти розробників Інтернету речей.

Зазначається, що оскільки попит на периферійні обчислення прискорюється з поширенням більш вимогливих додатків IoT та AI, рішення Raspberry Pi передають потужність недорогих і високопродуктивних обчислень в руки людей і компаній по всьому світу.

Нова інвестиція ще більше зміцнює партнерство, яке розпочалося у 2008 році і в рамках якого було випущено багато популярних продуктів Raspberry Pi на базі чипів Arm для студентів, ентузіастів та комерційних розробників. Raspberry Pi 5 - останній флагманський продукт Raspberry Pi, став доступний наприкінці жовтня.

«Arm і Raspberry Pi поділяють підхід - зробити комп’ютерні технології доступними для всіх, знижуючи бар’єри для інновацій, щоб будь-хто і будь-де міг вчитися, експериментувати і створювати нові рішення Інтернету речей, - заявив Пол Вільямсон (Paul Williamson), старший віце-президент і генеральний директор підрозділу Інтернету речей компанії Arm. - Зі стрімким зростанням периферійних і кінцевих додатків штучного інтелекту, платформи, подібні до Raspberry Pi, побудовані на базі Arm, мають вирішальне значення для впровадження високопродуктивних пристроїв Інтернету речей у всьому світі, дозволяючи розробникам впроваджувати інновації швидше і простіше. Ця стратегічна інвестиція є ще одним доказом нашої постійної прихильності до спільноти розробників та партнерства з Raspberry Pi».

«Технологія Arm завжди була центральною для платформ, які ми створюємо, і ця інвестиція є важливою віхою в нашому довгостроковому партнерстві, - заявив Ебен Аптон (Eben Upton), генеральний директор Raspberry Pi. - Використання технології Arm в якості основи наших поточних і майбутніх продуктів пропонує нам доступ до обчислювальної продуктивності, енергоефективності та широкої програмної екосистеми, яка нам необхідна, оскільки ми продовжуємо усувати бар’єри для входу для всіх, від студентів і ентузіастів до професійних розробників, які розгортають комерційні системи Інтернету речей в широких масштабах».

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