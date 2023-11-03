Palo Alto Networks купує Dig Security за 400 млн дол.

3 ноября 2023 г., 13:35

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Palo Alto Networks оголосила про плани придбати Dig Security Solutions, стартап, який допомагає компаніям відстежувати та захищати свої внутрішні дані.

Компанії не розголошують фінансові умови угоди, однак TechCrunch оцінює угоду у близько 400 мільйонів доларів.

З 2017 року Palo Alto Networks придбала понад пів дюжини стартапів у сфері кібербезпеки, уклавши угоди на загальну суму у майже 2 мільярди доларів.

Для підприємств одна з головних проблем, пов’язаних з безпекою даних, полягає в тому, що важко відстежити, який файл де зберігається. Якщо адміністратори не знають, що система містить важливі документи, вони можуть не обладнати цю систему необхідними засобами контролю кібербезпеки. Пропущені записи, особливо записи про клієнтів, також ускладнюють дотримання правил конфіденційності, таких як GDPR.

Ізраїльська Dig розробила платформу, яка може автоматично складати карту активів даних у хмарному середовищі компанії та локальних файлообмінниках. Рішення класифікує знайдені записи за ступенем чутливості. Наприклад, можна позначити електронну таблицю як високопріоритетну, якщо вона містить дані кредитних карток клієнтів.

Після створення мапи інформаційних активів Dig виділяє записи, які зберігаються ненадійно. Наприклад, можна виявити файли, які зберігаються в незашифрованому вигляді або були надані користувачам за межами організації. Платформа також виявляє більш тонкі проблеми, такі як ситуації, коли компанія не реєструє взаємодію користувачів з важливими наборами даних.

У Dig стверджують, що їхня платформа може виявляти не лише вразливості, але й спроби злому. Її платформа виявляє шкідливе програмне забезпечення, що ховається серед внутрішніх файлів підприємства, а також несанкціоновані завантаження файлів. За словами представників Dig, їхня платформа може надати адміністраторам інформацію про те, чи хакер активно намагається викрасти дані, чи створює вразливості для використання в майбутніх кібератаках.

Palo Alto Networks планує інтегрувати технологію Dig у свою хмарну платформу Prisma Cloud, яка допомагає підприємствам захистити свої хмарні додатки.

До моменту оголошення про поглинання Dig залучила 45 млн дол. фінансування від Team8, Samsung, Okta та більше десятка інших інвесторів.

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