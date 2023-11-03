IDC: прогноз світових витрат на цифрову трансформацію продовжить двозначну траєкторію зростання

3 ноября 2023 г., 11:35

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Цифрова трансформація залишається глобальним пріоритетом, оскільки організації прагнуть стати цифровими компаніями, де створення цінності базується на використанні технологій для процесів, продуктів, послуг та досвіду. Згідно з прогнозом IDC Worldwide Digital Transformation Spending Guide, у 2027 році світові витрати на цифрову трансформацію сягнуть майже 3,9 трильйона доларів, а середньорічний сукупний темп зростання (CAGR) за п’ять років становитиме 16,1%.

Глобальна увага до цифрової трансформації відображається на географічному розподілі витрат на цифрову трансформацію. Якщо у 2023 році на США припадатиме 35,8% світових витрат на цифрову трансформацію, то Азійсько-Тихоокеанський регіон (включно з Японією та Китаєм) майже зрівняється з ними, витративши 33,5%. А на регіон Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA) цього року припадатиме 26,8% світових витрат на цифрову комерцію.

«У Європі витрати на цифрову трансформацію зростають швидкими темпами, і ми оцінюємо середньорічний темп приросту на рівні 16% протягом 2023-2027 років. У цьому контексті інвестиційні можливості варіюватимуться залежно від країн, галузей та сфер використання, - зазначила Анжела Вакка (Angela Vacca), старший менеджер з досліджень IDC Europe. - Найбільш швидко зростаючою географією будуть Скандинавські країни, де фінансові послуги та телекомунікаційні/медійні компанії будуть найбільш динамічними, збільшивши свої витрати на DX більш ніж на 20% протягом прогнозованого періоду. У Франції найбільш швидкозростаючим варіантом використання буде предиктивна аналітика на основі машинного навчання в галузі охорони здоров’я, яка зросте на 32% за період до 2027 року. Це свідчить про те, що європейський ринок є динамічним і різноманітним, і що можливості повинні бути точно визначені».

«Цифрова трансформація зайняла центральне місце на підприємствах Азійсько-Тихоокеанського регіону, оскільки фокус продовжує швидко зміщуватися від традиційних бізнес-моделей. Клієнтський досвід, інновації та ефективність призводять до створення бізнес-моделей, які підвищують продуктивність та прибутковість бізнесу. Молоде і зростаюче населення, яке є більш технічно підкованим, ніж старші покоління, швидкий розвиток інфраструктури в напрямку урбанізації підвищують попит на цифрові пропозиції як у продуктах, так і в послугах. Інтеграція декількох технологій третьої платформи, таких як хмарні обчислення та штучний інтелект, у поєднанні з необхідністю задовольняти потреби клієнтів у режимі реального часу, продовжуватиме стимулювати інвестиції в різні галузі, де пріоритетними є конкретні сценарії використання на ринку Азійсько-Тихоокеанського регіону», - зазначив Маріо Аллен Клемент (Mario Allen Clement), асоційований менеджер з досліджень Азійсько-Тихоокеанської групи IDC з питань ІТ-витрат.

Два найбільші випадки використання DX з точки зору глобальних витрат зосереджені на використанні технологій для підвищення операційної ефективності. Найбільший варіант використання - «Інновації, масштабування та експлуатація» - це широка сфера, що охоплює великомасштабні операції, в тому числі виробництво, будівництво та проектування. Основні бізнес-функції, які складають цю сферу, включають управління ланцюгами поставок, інжиніринг, проектування та дослідження, експлуатацію та виробничі операції на заводі. Другий найбільший варіант використання - підтримка та інфраструктура бек-офісу - включає такі основні бізнес-функції, як бухгалтерський облік/фінанси/білінг, управління персоналом, юридичний відділ, відділ безпеки та ризиків, а також корпоративні ІТ-технології. Разом ці два варіанти використання становитимуть понад 35% усіх витрат на DX у 2023 році.

Іншою важливою сферою використання для інвестицій в DX є клієнтський досвід, який містить всі функції, пов’язані з клієнтами, і відповідні технології, що підтримуються DX. Основні бізнес-функції, які складають цю сферу, включають обслуговування клієнтів, маркетинг і продажі. Тісно пов’язаним з цим є 360-градусний клієнт і управління клієнтами, що забезпечує кращу взаємодію та досвід протягом усього шляху клієнта. Разом ці два варіанти використання становитимуть понад 10% усіх витрат на DX у 2023 році.

Серед понад 300 варіантів використання DX, визначених IDC, найшвидше зростають такі, як допомога у видобутку корисних копалин, роботизована обробка претензій на основі автоматизації процесів та цифрові двійники, середньорічні темпи зростання яких становлять 32,6%, 30,6% та 28,5%, відповідно.

Дискретне виробництво є галуззю з найбільшими витратами на DX протягом прогнозованого періоду, на яку припадає приблизно 18% всіх інвестицій у світі. Серед найбільш популярних сфер застосування - роботизоване виробництво, автономні операції, інтелектуальний аналіз запасів та інтелектуальне складування. Наступними найбільшими галузями з точки зору витрат на DX є професійні послуги, де основна увага приділяється використанню для підвищення операційної ефективності, та переробне виробництво. Найшвидше зростання витрат на DX буде спостерігатися в секторі цінних паперів та інвестиційних послуг, де середньорічні темпи зростання складуть 21,1%, за ним йдуть банківський та страховий сектори з темпами зростання 20,0% і 19,2% відповідно.

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