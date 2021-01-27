Расходы полупроводниковых компаний на R&D в этом году превысят 70 млрд долл.

27 января 2021 г., 15:55

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Глобальные расходы полупроводниковых компаний, связанные с R&D, увеличатся в 2021 г. на 4%, до 71,4 млрд долл., — прогнозируют в IC Insights.

По итогам прошлого года рекорд расходов индустрии по этой статье был обновлен — при росте на 5% достигнут рубеж в 68,4 млрд долл. Несмотря на экономические трудности, вызванные пандемией COVID-19, общая выручка полупроводниковой отрасли увеличилась на 8%, однако доля инвестиций в R&D в общем объеме сократилась с 14,6 до 14,2%.

В 2020 г. наиболее крупный вклад в R&D — 19% от общих расходов индустрии — внесла Intel. Однако в годовом сопоставлении чипмейкер снизил собственные расходы на 4%, до 12,9 млрд долл., что стало крупнейшим спадом, начиная с середины 90-х годов. Расположившаяся на второй строке рейтинга Samsung нарастила R&D на 19%, до 5,6 млрд долл. Также в десятку крупнейших инвесторов в разработки и исследования вошли Broadcom, Qualcomm, Nvidia, TSMC, MediaTek, Micron, SK Hynix, и AMD. Общие расходы Тор-10 выросли в прошлом году на 11%, до 43,5 млрд долл., что составляет 64% от общих расходов в индустрии. У Тор-10 соотношение R&D к продажам составило 14,5%, тогда как в 2019 г. достигло 15,0%.

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