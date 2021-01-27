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Аналитика SAS для ритейла становится доступна из облака Microsoft Azure

27 января 2021 г., 15:15

Аналитика SAS для ритейла становится доступна из облака Microsoft Azure

Благодаря партнерству SAS и Microsoft приложение Predict & Plan Consumer Demand для эффективной цепи поставок теперь доступно в Microsoft Azure Marketplace.

Каждая компания, занимающаяся розничной торговлей или производством потребительских товаров, стремится повысить точность прогнозов и оптимизировать объем резервных запасов, оставаясь при этом удобной и открытой для клиента. Обладая глубокой экспертизой в ритейле, SAS много лет помогает решать эти задачи с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. А теперь SAS переносит эти возможности в облако, предлагая доступ к своей мощной аналитике для розничной торговли, построенной на платформе SAS Viya.

Цифровая трансформация для ритейла предполагает более глубокое понимание покупателей и их потребностей, что, в конечном счете, нацелено на максимальное удовлетворение спроса и рост маржи. Понимая это, SAS делает аналитические технологии более доступными конечным пользователям, в частности, с помощью Microsoft Azure Marketplace.

Аналитика SAS для ритейла становится доступна из облака Microsoft Azure

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