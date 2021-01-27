ИИ-технология FLoC продвигается Google как альтернатива файлам cookie

27 января 2021 г., 16:25

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Десятилетиями файлы cookie были основным способом нацеливания рекламодателей на пользователей в Интернете, но соображения конфиденциальности ставят под сомнение его жизнеспособность в будущем.

Найти замену файлам cookie, это очень непростая задача, учитывая, что экосистема цифровой рекламы общей стоимостью 330 млрд долл., в основном построена на файлах cookie.

В понедельник Google заявила, что скоро начнет публичное тестирование нового API FLoC (Federated Learning of Cohorts) — который способен составить эффективную альтернативу cookie. Этот программный интерфейс реализован как расширение браузера Google Chrome.



FLoC использует алгоритмы федеративного машинного обучения для анализа пользовательских данных без их копирования на центральный сервер, а затем создает когорту — группу из тысяч людей, объединяемых общими предпочтениями в выборе сайтов для посещения. Для таргетирования рекламы применяются только данные такой когорты, локальная же информация об интересах пользователя, собранная браузером, не покидает его компьютера.

«Такой подход эффективно скрывает людей «в толпе» и использует обработку данных на устройстве, чтобы сохранить конфиденциальность истории веб-поиска человека в браузере», — пояснила в блоге Четна Биндра (Chetna Bindra), отвечающая в Google за вопросы пользовательского доверия и приватности.

Google планирует сделать FLoC доступным для публичного тестирования с обновлением Chrome, которое выйдет в марте. Позже, во втором квартале, поисковый гигант позволит рекламодателям приступить к тестированию когортой информации FLoC через сервис Google Ads.

FLoC — одна из нескольких технологий улучшения защиты приватности для индустрии онлайн-рекламы, которую поисковый гигант разрабатывает в рамках инициативы Privacy Sandbox. Google не утверждает, что из них именно FLoC станет окончательным ответом cookie, однако заявила, что воодушевлена предварительными результатами испытаний этого интерфейса.

«В среднем рекламодатели могут рассчитывать не менее, чем на 95% от тех конверсий, которые они могли бы получить на доллар, потраченный на таргетинг с файлами cookie», — сообщила Биндра.

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