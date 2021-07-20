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Расходы на облачную инфраструктуру в Центральной и Восточной Европе превысят 5 млрд долл.

20 июля 2021 г., 13:05
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Расходы на облачную инфраструктуру в Центральной и Восточной Европе превысят 5 млрд долл.

Расходы на публичную облачную инфраструктуру и программные услуги в странах Центральной и Восточной Европы по итогам 2021 г. увеличатся на 27% «YoY», — прогнозируют в IDC. В случае подтверждения ожидаемой динамики объем локального рынка превысит 5 млрд долл.

Сделав выводы из ситуации с COVID-19, участники рынка приступили к увеличению инвестиций в решения, связанные с цифровой трансформацией бизнеса. Этот процесс подкрепляется уверенностью в эффективности облачных платформ при более гибком предоставлении услуг, снижении сопутствующих расходов и увеличении продуктивности бизнеса. Ставка делается, преимущественно, на адаптацию решений на базе PaaS.

После вынужденного замедления в развитии, связанного с глобальной пандемией, производственная индустрия активно восстанавливается и в нынешнем году внесет наиболее весомый вклад в развитие рассматриваемого рынка. Прочие ключевые отрасли также демонстрируют высокие темпы развития, активно мигрируя от модели «on-premise» к облачным платформам. Наиболее динамично в этом направлении будут развиваться отрасли персональных и потребительских услуг, профессиональных услуг, розницы и оптовой торговли, телекоммуникаций и медиа.

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