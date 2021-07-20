Square готовит децентрализованную финансовую платформу на базе биткоин

20 июля 2021 г., 12:25

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В серии твитов, опубликованных в прошлый четверг, исполнительный директор Square, Джек Дорси (Jack Dorsey), рассказал о планах этой компании, специализирующейся на цифровых платежах, «сосредоточиться на создании открытой платформы для разработчиков с единственной целью — упростить создание не требующих хранения и разрешений децентрализованных финансовых услуг (DeFi)».

Приложения и сервисы DeFi не зависят от централизованных инстанций, таких как банки: они используют программные смарт-контракты на базе технологии блокчейн для осуществления транзакций между покупателем и продавцом.

Компания начала разрешать пользователям покупать и продавать биткойны в январе 2018 года через свое платёжное приложение и интеграцию с инвестиционным приложением Cash App. Недавно Дорси подтвердил информацию о разработке аппаратного биткойн-кошелька, который предоставит торговцам более безопасный способ хранения криптовалюты в точках продаж.

«Как и в случае с нашим новым аппаратным кошельком для биткойнов, мы собираемся делать это полностью открыто, — сказал Дорси о будущей платформе, которая станет называться TBD. — Открытая дорожная карта, открытая разработка и открытый исходный код. [Майк Брок (Mike Brock), глава стратегического развития Square] возглавляет и строит эту команду, и у нас есть некоторые идеи относительно исходных примитивов платформы, которые мы хотим создать».

В отличие от другого подразделения, связанного с криптовалютами, Square Crypto, которое не получает указаний от Дорси, а лишь финансирует гранты и проекты, TBD сосредоточится на создании платформы для бизнеса DeFi и останется инициативой с открытым исходным кодом. Дорси сказал, что создаст учётные записи GitHub и Twitter для нового бизнеса, и в дополнение к серии материалов о нём в своём аккаунте Twitter.

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