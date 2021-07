Samsung обновила версию The Wall

20 июля 2021 г., 13:45

Компания Samsung представила обновленную версию модульного телевизора The Wall 2021.



Как отмечается, новая модель оснащена процессором Micro AI, который улучшает качество изображения, а частота обновления кадров в новой модели увеличена до 120 Гц. Кроме того, универсальные возможности установки устройства делают его лучшим решением для любых пространств.



За счет применения технологий искусственного интеллекта и глубокого обучения мощный Micro AI процессор мгновенно анализирует и оптимизирует каждый кадр видео. Для этого используются 16 различных моделей нейронных сетей, которые позволяют улучшить качество изображения вплоть до разрешения 8K, повышая контрастность и удаляя шумы. Micro AI процессор используется также в телевизорах MicroLED с диагональю 110 дюймов.



Технология Black Seal делает экран однотонным, обеспечивая еще более чистый черный для беспрецедентной контрастности и безупречной детализации. Четкое изображение даже в ярко освещенных помещениях достигается за счет яркости 1600 нит. Технология Ultra Chroma использует более узкие длины волн, которые делают цвета RGB вдвое более чистыми[2] и точными, чем у обычных светодиодов. Кроме того, каждый светодиод в модели 2021 года на 40% меньше, чем в The Wall 2020, что увеличивает насыщенность черного цвета, обеспечивая улучшенную цветопередачу и контрастность изображения.



Модель The Wall была представлена в 2018 году, теперь модель стала легче, а устанавливать ее, по уверению производителя, стало еще проще за счет новых беспроводных стыковочных соединений и безрамочного дизайна. Толщина корпуса телевизора уменьшилась вдвое по сравнению с моделями 2020 года.



Благодаря модульной технологии телевизор The Wall 2021 года может быть установлен в самых различных положениях, в том числе возможна вогнутая и выпуклая конфигурации, крепление на потолок, а также подвесной, наклонный и угловой монтаж. При этом после установки The Wall пользователям достаточно всего один раз выполнить процедуру регулировки изображения Factory Seam Adjustment для всей сборки, настраивать каждый модуль по отдельности не нужно, что экономит время.



The Wall поддерживает режим разделения экрана на четыре разных источника (picture-by-picture, PBP), при этом все четыре видео могут одновременно отображаться в разрешении 4К. Телевизор получил сертификат TÜV Rheinland Eye Comfort Certification за минимальное излучение вредного синего света, а также сертификат EMC Class B в отношении электромагнитного излучения для установки оборудования в домашнем окружении.

