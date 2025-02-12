Рада зробила перший крок в добудові Хмельницької АЕС

12 февраля 2025 г., 10:25

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Рішення Верховної Ради про дозвіл на придбання реакторного обладнання у Болгарії відкриває шлях для добудови енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС. Це одне з найбільш важливих рішень для української енергосистеми за 30 років незалежності, зазначають у Міненерго.

«Парламент ухвалив історичне рішення, яке дає дозвіл державній компанії «Енергоатом» для закупівлі реакторів ВВЕР-1000, необхідних для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Добудова ХАЕС - це стратегічне завдання України. Саме атомна енергетика є основою нашої енергосистеми, і великою мірою саме завдяки їй у нас, попри постійні атаки, є світло та тепло», - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Міністр наголосив, що жодної російської залученості в цей проект не буде – зокрема, ані російського палива, ані будь-якого обслуговування. «Усе буде реалізовано українськими та американськими компаніями, державними та приватними. Крім того, попри всі спекуляції, для добудови Хмельницької АЕС не потрібно підвищувати тарифи чи виділяти кошти з державного бюджету. А всі процеси, повʼязані з реалізацією проекту добудови Хмельницької АЕС, будуть максимально прозорими», – зазначив голова Міненерго.

Міненерго закликало НАЕК «Енергоатом» прискорити роботи з актуалізації деталізованого кошторису проекту у відповідності до рішення Верховної Ради.

Наразі будівельні роботи на енергоблоці № 3 завершено на 80 %, на енергоблоці № 4 - на 25 %. Добудова цих блоків буде в рази дешевша і швидша, ніж будь-яке будівництво АЕС з нуля.

Підключення цих атомних блоків до енергосистеми дадуть Україні додатково 2,2 ГВт гарантованої базової генерації.

Добудову нових атомних блоків ХАЕС підтримало МАГАТЕ, а американська Westinghouse офіційно підтвердила готовність забезпечити ці блоки американським паливом.

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