Уряд розширив програми підтримки енергетичної стійкості житлового сектору

Уряд розширює програми енергетичної підтримки та запускає окремі інструменти для багатоквартирних і приватних будинків, щоб люди могли зберігати базові умови життя навіть під час тривалих відключень електроенергії.



Нові програми спрямовані на розширення державної підтримки домогосподарств і багатоквартирних будинків у забезпеченні автономного та резервного електропостачання в умовах тривалих і регулярних відключень електроенергії, спричинених пошкодженнями енергетичної інфраструктури.



«Держава дає додаткові інструменти, аби українці могли самі керувати своїм енергоспоживанням. Ми розуміємо, що встановити електростанцію або потужний генератор для будинку зараз дорого для багатьох, і робимо цю можливість максимально доступною. Держава допомагає оплатити це обладнання, щоб у квартирах і будинках були вода і світло, а люди не залежали від графіків відключень», — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.



ОСББ та житлово-будівельні кооперативи можуть отримати пільговий кредит зі ставкою від 0% до 7% річних у 43 банках-партнерах програми «Доступні кредити 5–7–9%» на придбання або встановлення енергообладнання. Держава компенсує до 50% тіла кредиту на придбання генератора та до 70% — сонячної електростанції або теплового насоса.



Підтримка надається на дизельні, бензинові і газові генератори, сонячні електростанції та теплові насоси.



Сума кредиту — до 3 млн грн строком до 3 років.



Ставка залежить від терміну кредитування. Власний внесок ОСББ або ЖБК становить 50% вартості генератора або 30% вартості сонячної електростанції чи теплового насоса. Решту компенсує держава після введення обладнання в експлуатацію.



Податися можна в банках-партнерах.



Деталі програми: https://energycredit.bdf.gov.ua/for-osbb/





Власники приватних будинків і таунхаусів можуть оформити кредит від 0% на обладнання для автономного електроживлення житла у будь-якому банку-партнері програми «Доступні кредити 5–7–9%». Держава компенсує до 30% тіла кредиту залежно від комплектації системи.



Підтримка поширюється на генератори, акумуляторні батареї, сонячні електростанції у складі комплекту автономного живлення, допоміжне обладнання та роботи з підключення.



Сума кредиту — від 10 тис. до 480 тис. грн, строк — до 10 років.



Ставка від 0% до 7% на перші три роки, далі за ставкою банку. На одну адресу можна отримати один кредит. Компенсація надається після підтвердження купівлі та встановлення обладнання.



Подробиці програми: https://energycredit.bdf.gov.ua/for-houses/

