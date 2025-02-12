Підбираємо Айпад для різних задач 

12 февраля 2025 г., 10:15

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iPad має великий попит серед любителів техніки з логотипом «надкушеного яблука». Планшет не дарма такий популярний, адже Apple буквально вкладає душу у створення техніки високої якості. Айпади різних років випуску мають потужне «залізо» та неймовірні можливості для:

навчання;

роботи;

ігор;

повсякденних задач.

Як вибрати модель серед великого асортименту? Розгляньмо кілька топових варіантів.

Apple iPad Pro 2021

Планшети Apple iPad Pro 2021 року можна сміливо назвати одними з найкращих на ринку. Компанія Apple випустила дві версії пристрою — з діагоналлю 11 і 12,9 дюйма. Менший варіант зручний для мобільного використання, тоді як більший нагадує ноутбук.

Головна гордість нового iPad https://storeinua.com/categories/ipad/ — процесор Apple M1, який використовується і в MacBook. Завдяки йому гаджет випереджає не тільки всі Android-планшети за швидкодією, а й чимало ноутбуків. Він справляється як із повсякденними завданнями, так і з ресурсомісткими процесами.

Пристрій чудовий для роботи з фото- та відеоматеріалами. Також обробка зображень і навіть монтаж 4K-відео не стануть для нього викликом.

Залежно від конфігурації планшет оснащується 8 або 16 Гб оперативної пам’яті та накопичувачем від 128 Гб до 2 ТБ.

Версія на 11 дюймів отримала рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю 2388×1668 пікселів, тоді як модель на 12,9 дюйма має Liquid Retina XDR-дисплей, створений за технологією mini-LED. Він відрізняється глибоким чорним кольором, підтримкою HDR із яскравістю до 1600 ніт і роздільною здатністю 2732×2048 пікселів. Обидва дисплеї працюють із частотою оновлення до 120 Гц, забезпечуючи плавність зображення.

Apple iPad Air 5

Це теж преміальний планшет, хоча деякі відмінності від старшої моделі все ж є.

Зокрема, в Air 5 менш потужні динаміки, частота оновлення екрана становить 60 Гц, а варіант із діагоналлю 12,9 дюйма відсутній.

Зовні планшет майже не відрізняється від 11-дюймового Pro: той самий металевий корпус, підтримка фірмових аксесуарів, магнітне кріплення для Apple Pencil 2 і порт USB-C. Однак замість Face ID тут використовується Touch ID.

Дисплей Liquid Retina має роздільну здатність 2360×1640 пікселів, забезпечуючи чітке зображення. Яскравість 500 ніт і технологія True Tone адаптують кольори до освітлення, роблячи їх максимально природними.

Всередині — потужний чип Apple M1. Хоча за продуктивністю трохи поступається Pro-версії в тестах, на практиці це майже невідчутно.

Модель доступна з 64 або 256 Гб пам’яті та 8 Гб ОЗП. Також є версія з підтримкою 5G, як у старшій моделі.

Apple iPad Mini 6

Ця модель нагадує зменшену версію iPad Air, маючи 8,3-дюймовий дисплей та трохи менш потужне залізо.

Як і більшість планшетів бренду, корпус Mini 6 виготовлений із високоякісного металу. До переваг можна віднести магнітну зону для заряджання Apple Pencil 2, стереодинаміки з відмінним звуком та порт USB-C. Також у кнопку живлення вбудований сканер відбитків пальців Touch ID.

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