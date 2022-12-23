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Rælclear - прозорий дисплей із виведенням зображень на 360°

23 декабря 2022 г., 15:54
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Rælclear - прозорий дисплей із виведенням зображень на 360°

Компанія Japan Display оголосила про випуск своєї перспективної розробки - Rælclear. Це прозорий дисплей, який дає змогу виводити зображення на обидві сторони використовуваної в ньому панелі.

Конструктивно цей пристрій являє собою екран з роздільною здатністю 1440×540 і розміром діагоналі 12,3" (291,6×109,35 мм) без будь-якої окантовки, встановлений у підставку. Прозорість цього екрана становить 84%. При загальних розмірах 351×201×120 мм і масі 1,1 кг, цей дисплей оснащений портом HDMI та роз'ємом для електроживлення. Тому при підключенні до ПК він розпізнається, як монітор. Заявлено, що він дає змогу виводити до 4096 відтінків.
Rælclear - прозорий дисплей із виведенням зображень на 360°
За задумом розробників, така особливість Rælclear, як прозорість, дасть змогу реалізувати за його допомогою різноманітні сценарії: від вітрини до виведення транскрипції розмови з відвідувачами, які погано чують або потребують перекладу мовлення іншою мовою. В останньому випадку, для читання тексту не доведеться відвертатися від обличчя співрозмовника, добре помітне через прозору панель. Оскільки картинки та тексти виводяться на обидва боки без будь-яких змін, то по відношенню один до одного вони виявляються із дзеркальним відображенням.

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