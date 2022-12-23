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Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 593 вибухонебезпечних предмети

23 декабря 2022 г., 14:15

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що протягом доби її піротехнічні підрозділи залучалися 97 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 593 вибухонебезпечних предмети, у тому числі 1 авіаційну бомбу. Обстежено територію площею 34 гектари.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення рф на території України знешкоджено 309 тис. 248 вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 891 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тис. 156 авіаційних бомб. Обстежено територію площею близько 76 тис. 950 гектарів.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 13 тис. 616 разів, Київщині – 7 тис. 057, Чернігівщині – 4 тис. 310, Донеччині – 3 тис. 161, Миколаївщині – 2 тис. 479, Сумщині – 1 тис. 683, Херсонщині – 1 тис. 415, Черкащині – 1 тис. 077.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону – 101.

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