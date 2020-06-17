Qualcomm Snapdragon 690 сделает 5G- смартфоны доступнее

17 июня 2020 г., 16:25

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Компания Qualcomm официально представила новый чип в линейке решений Snapdragon 600.



Анонсированный Snapdragon 690, как отмечается, на 20% производительнее благодаря использованию ядер на базе Cortex-A77, их два и они работают на частоте 2 ГГц. Кроме того, на кристалле интегрированы еще шесть ядер Cortex-A55, работающих с частотой 1,7 ГГц.



Производительность графического блока выросла еще выше — на 60%, благодаря Adreno 619L.



Новый чип поддерживает дисплеи с разрешением 1080р (с 120 Гц) и 1440р (с 60 Гц), а также камеры с разрешением до 192 Мп и с возможностью съемки видео в формате 4К HDR.



Заявлена поддержка быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+.



Но куда более важны характеристики Snapdragon 690, связанные с поддержкой 5G, поскольку этот чип позиционируется как платформа для устройств среднего ценового диапазона (от 300 до 500 долл.). Поэтому он может сделать доступным сети пятого поколения для более широких масс. Встроенный модем X51 поддерживает работу в сетях 5G модификаций SA и NSA, а также с технологиями TDD и FDD. В нем поддерживаются функции Dynamic Spectrum sharing и global 5G multi-SIM. Для него заявлена скорость доступа до 2,5 Гбит/с.



О планах выпустить смартфоны на базе Snapdragon 690 заявили HMD (Nokia), LG, Motorola, Sharp и TCL. Коммерческие устройства, вероятнее всего, появятся уже нынешней осенью.

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