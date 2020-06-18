Zoom предложит сквозное шифрование всем пользователям в июле

18 июня 2020 г., 9:25

Zoom Video Communications планирует предложить всем своим бесплатным и платным пользователям сквозное шифрование для видеозвонков и запустит пробную версию в июле, сообщил компания в среду.



Стоит напомнить, что бизнес этого поставщика видеоконференций активно рос в последние месяцы в период всеобщего карантина из-за пандемии коронавируса. Но при этом Zoom активно подвергалась критике из-за недостаточного внимания к вопросам конфиденциальности и безопасности пользователей сервиса.



После ряда сбоев в системе безопасности, которые привели к тому, что некоторые учреждения запретили использование Zoom, калифорнийская компания в апреле наняла бывшего CISO Facebook Алекса Стамоса (Alex Stamos), а также предприняла ряд шагов по укреплению собственной инфраструктуры.

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