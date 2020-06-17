Abbyy опубликовала на GitHub свою библиотеку машинного обучения

17 июня 2020 г., 15:45

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Компания Abbyy представила NeoML – библиотеку машинного обучения с открытым кодом, доступную на платформе GitHub.



Как отмечается, библиотека поддерживает современные методы как глубокого, так и классического машинного обучения, которые работают в облачной среде, на десктопах и мобильных платформах. NeoML оптимизирован для работы на процессорах CPU и может применяться для самого широкого круга сценариев.



Библиотека уже поддерживает языки программирования С++, Java, Objective C, а в ближайшее время Abbyy добавит к ним Python.



Нейросети библиотеки могут работать с 100 слоями, а для классического машинного обучения доступны более 20 алгоритмов. По результатам внутренних тестов, скорость библиотеки на задачах обработки изображений превышает аналоги на 15-20%.



Благодаря поддержке открытого стандарта ONNX, библиотека может использовать модели из других фреймворков, позволяя разработчикам задействовать оптимальную комбинацию инструментов. Стандарт создан и поддерживается совместно Microsoft, Facebook и другими партнерами как проект с открытым исходным кодом. NeoML разрабатывается в Microsoft Visual Studio.



С помощью библиотеки NeoML разработчики могут дополнять свои приложения различными возможностями на основе технологий искусственного интеллекта: компьютерного зрения и обработки естественного языка. Модели, созданные с помощью алгоритмов NeoML, решают задачи идентификации, классификации, семантической сегментации, прогнозирования и другие задачи, актуальные для бизнеса. Например, банки могут разрабатывать, обучать и применять модели для предсказания спроса на кредиты, а «зеленые» компании – для контроля состояния окружающей среды.



Доступ к исходным кодам можно получить на официальном репозитории проекта на GitHub. Представители бизнеса, разработчики и data scientist во всем мире могут принять участие в совместной разработке, предложив идеи по улучшению кода. NeoML можно использовать на Windows, Linux, macOS, iOS и Android. Библиотека поддерживает процессоры CPU и GPU. Открытый код фреймворка предоставляется под лицензией Apache 2.0 License.

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