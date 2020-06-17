 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 24 (1220)

07.06 - 14.06

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Abbyy опубликовала на GitHub свою библиотеку машинного обучения

17 июня 2020 г., 15:45
0 
 

Компания Abbyy представила NeoML – библиотеку машинного обучения с открытым кодом, доступную на платформе GitHub.

Как отмечается, библиотека поддерживает современные методы как глубокого, так и классического машинного обучения, которые работают в облачной среде, на десктопах и мобильных платформах. NeoML оптимизирован для работы на процессорах CPU и может применяться для самого широкого круга сценариев.

Библиотека уже поддерживает языки программирования С++, Java, Objective C, а в ближайшее время Abbyy добавит к ним Python.

Нейросети библиотеки могут работать с 100 слоями, а для классического машинного обучения доступны более 20 алгоритмов. По результатам внутренних тестов, скорость библиотеки на задачах обработки изображений превышает аналоги на 15-20%.

Благодаря поддержке открытого стандарта ONNX, библиотека может использовать модели из других фреймворков, позволяя разработчикам задействовать оптимальную комбинацию инструментов. Стандарт создан и поддерживается совместно Microsoft, Facebook и другими партнерами как проект с открытым исходным кодом. NeoML разрабатывается в Microsoft Visual Studio.

С помощью библиотеки NeoML разработчики могут дополнять свои приложения различными возможностями на основе технологий искусственного интеллекта: компьютерного зрения и обработки естественного языка. Модели, созданные с помощью алгоритмов NeoML, решают задачи идентификации, классификации, семантической сегментации, прогнозирования и другие задачи, актуальные для бизнеса. Например, банки могут разрабатывать, обучать и применять модели для предсказания спроса на кредиты, а «зеленые» компании – для контроля состояния окружающей среды.

Доступ к исходным кодам можно получить на официальном репозитории проекта на GitHub. Представители бизнеса, разработчики и data scientist во всем мире могут принять участие в совместной разработке, предложив идеи по улучшению кода. NeoML можно использовать на Windows, Linux, macOS, iOS и Android. Библиотека поддерживает процессоры CPU и GPU. Открытый код фреймворка предоставляется под лицензией Apache 2.0 License.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  