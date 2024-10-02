Qualcomm об'єднає мобільні та ноутбучні SoC Snapdragon в одне сімейство Elite?

2 октября 2024 г., 14:35

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Компанія Qualcomm використовуватиме «уніфікований» підхід для своїх SoC Snapdragon, плануючи об'єднати архітектури для мобільних пристроїв і ПК в одне сімейство. Ця чутка прийшла від Digital Chat Station, де згадується брендинг «Snapdragon Elite». Хоча витік не містить явної інформації, він передбачає, що Qualcomm змінює метод уніфікації SoC Snapdragon. Такий уніфікований підхід має на увазі однаковий рівень розробки як для мобільних пристроїв, так і для ноутбуків у спробі зробити процес ефективним і в кінцевому підсумку створити єдину екосистему, в якій обидві категорії пристроїв матимуть однаковий рівень компетенції.



З погляду бізнесу, мати окремі команди для Snapdragon SoC не так ефективно, з огляду на те, що рівень впровадження чіпів Qualcomm для ноутбуків не такий високий порівняно з їхніми мобільними платформами, тому, судячи з усього, чіпмейкеру доведеться перейти на єдину архітектуру. Це заощадить ресурси та підштовхне розробників до випуску вбудованої підтримки відповідних архітектур.



Варто також мати на увазі, що використовуючи такий підхід, Qualcomm може потенційно заохочувати додавання штучного інтелекту в пристрої, оскільки Snapdragon X Elite SKU мають одні з найкращих обчислювальних можливостей AI. Зрештою Qualcomm може перенести цю перевагу в мобільні чипи, що дасть змогу створити нову хвилю крайового AI в пристроях наступного покоління. Цікаво, що майбутній Xiaomi 15, як кажуть, буде оснащений чипом «Snapdragon 8 Elite», що, ймовірно, натякає на Snapdragon 8 Gen 4, але з іншою назвою та оновленим процесом розробки.



Безумовно, буде цікаво подивитися, як Qualcomm просувається в розвитку своїх SoC для мобільних пристроїв і ноутбуків, та завдяки такому єдиному підходу можна очікувати нової хвилі удосконалень, які потенційно покращують обидві платформи. Qualcomm також виявила інтерес до виведення своїх SoC серії Oryon і Elite на інші платформи, такі як мобільні телефони та настільні ПК.

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