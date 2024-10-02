Epson представила сімейство портативних лазерних проєкторів EpiqVision Mini Smart

2 октября 2024 г., 15:35

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Компанія Epson анонсувала нові моделі Epson EpiqVision Mini, покликані зробити кожну подію епічною. Ці проєктори, виконані в новому преміальному, компактному і портативному дизайні та представлені в різних сучасних колірних рішеннях, забезпечують зображення Full HD HDR з діагоналлю до 150 дюймів, а також чудовий звук, вбудовані можливості потокового мовлення і просту настройку. Чи то вдома, чи то на вулиці, нове сімейство Epson EpiqVision Mini дає змогу зібрати сім'ю та друзів разом і створити спогади, які залишаться на все життя.



«Компанія Epson постійно розширює межі технологій, і нові моделі Epson EpiqVision Mini не є виключенням», - говорить Кенні Танг (Kenny Tang), менеджер з продукції Epson America. «У сьогоднішній культурі, де всі завжди на зв'язку, ці компактні проєктори оснащені новітніми технологіями, що дають змогу будь-якій людині легко влаштувати грандіозний домашній кіносеанс, підкреслюючи силу великого екрана, здатного об'єднати людей».



Нове сімейство портативних потокових проєкторів для домашніх розваг Epson EpiqVision Mini - це універсальне рішення для перегляду з вбудованим Google TV, звуком Dolby, налаштуванням в один клац і безліччю корисних функцій, зокрема:



- Оснащені справжньою трьохчіповою технологією 3LCD з яскравістю кольорового зображення 1000 люмен (рейтинг IDMS) і яскравістю білого зображення 1000 люмен (рейтинг ISO), нові проєктори Epson EpiqVision Mini EF22 та EF21 створюють винятково яскраві та барвисті зображення. Крім того, завдяки технології багатолінзової лазерної проєкції зображення у форматі Full HD з колірною гамою HDR вражає уяву.



- Сучасний компактний дизайн проєкторів забезпечує максимальну портативність, а фірмова технологія EpiqSense дає змогу в режимі реального часу змінювати розмір зображення, фокусувати та вирівнювати його практично на будь-якій поверхні, що забезпечує просте налаштування практично в будь-якому місці. Обидві моделі Epson EpiqVision Mini доступні в різних кольорах, щоб відповідати різним домашнім естетичним вподобанням, включно з Diamond White, Opal Green і Quartz Rose. Крім того, модель EF22 випускається в колірних варіантах Stone Blue та Onyx Black, які допоможуть злитися з іншими предметами, коли вони не використовуються. Модель Epson EpiqVision Mini EF22 оснащена вбудованою 360-градусною поворотною підставкою з можливістю нахилу для проєктування контенту під будь-яким кутом.



- Вбудовані високоякісні стереодинаміки з вбудованим звуком Dolby забезпечують дивовижне звучання, гарантуючи потужний звук. Завдяки можливостям «розумного» телебачення EF22 та EF21 з вбудованим Google TV легко отримати доступ до більш ніж 10 000 потокових застосунків, включно з Netflix, Disney+ і навіть прямі трансляції з таких застосунків, як YouTube TV. Крім того, обидві моделі оснащені вбудованим HDMI, щоб користувачі могли легко під'єднувати свої ігрові консолі та пристрої потокового мовлення, як-от Apple TV, Roku або Amazon Fire TV. А щоб ще більше спростити процес розваги в дорозі, обидві моделі постачаються в комплекті з чохлом Epson EpiqVision Mini Custom Travel Case (продається окремо).



Портативні потокові лазерні проєктори Epson EpiqVision Mini EF22 ($999.99) і EF21 ($899.99) Smart і чохол Custom Travel Case ($49.99) з'являться в продажу на початку жовтня на сайті Epson.com і в деяких роздрібних магазинах. Усі проєктори Epson EpiqVision Mini постачаються з обслуговуванням і підтримкою, включно з 2-річною обмеженою гарантією Epson з повною заміною пристрою та безоплатною довічною технічною підтримкою за телефоном.

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