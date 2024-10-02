Equinix інвестуватиме 15 млрд дол. у будівництво ЦОД в США

2 октября 2024 г., 13:22

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Як пише Reuters, компанія Equinix, що має розгалужену мережу центрів обробки даних, створює спільне підприємство з сінгапурським суверенним фондом GIC і Канадською інвестиційною радою пенсійного фонду з метою залучення капіталу на суму понад 15 мільярдів доларів.

Equinix та її партнери будуть використовувати капітал для розширення присутності в США «гіпермасштабних» центрів обробки даних.

Це оголошення з'явилося в той час, коли компанії з різних галузей намагаються впровадити технології штучного інтелекту у свою діяльність, що стимулює попит на величезні обчислювальні потужності та сховища даних.

Великі центри обробки даних, такі як ті, які планує будувати Equinix, зазвичай використовуються гіперскейлерами, до яких належать найбільші світові технологічні компанії, такі як Amazon, Microsoft та Alphabet.

Зазначається, що спільне підприємство майже втричі збільшить інвестиції в програму розвитку ЦОД для гіперскейлерів - компанія придбає землю для нових об'єктів і додасть з часом понад 1,5 гігават нових потужностей.

В останні квартали Equinix демонструє високі темпи зростання завдяки попиту на свої центри обробки даних, і в серпні компанія підвищила свій річний прогноз основного прибутку.

Компанія також розглядає можливість розширення в регіоні Південно-Східної Азії, що має високий потенціал зростання, придбавши три дата-центри на Філіппінах на початку цього року.

Слід додати, що Equinix вже має партнерство з сінгапурською GIC для реалізації великомасштабних проектів у різних регіонах.

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