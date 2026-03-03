Qualcomm презентує Wi-Fi 8: перша у світі «AI-native» екосистема для смартфонів та мереж

3 марта 2026 г., 14:35

Компанія Qualcomm Technologies офіційно представила свій портфель рішень Wi-Fi 8, зробивши фундаментальний крок у розвитку зв'язку епохи штучного інтелекту. Нова лінійка включає систему для мобільних пристроїв FastConnect 8800 та п'ять мережевих платформ Qualcomm Dragonwing.



Ця архітектура розроблена з нуля, щоб задовольнити колосальні потреби AI-трафіку, забезпечуючи інтелектуальне керування мережею безпосередньо «на залізі».



Qualcomm FastConnect 8800 — це перше у світі мобільне рішення з конфігурацією радіо 4x4 Wi-Fi, що дозволяє долати бар'єр швидкості у 10 Гбіт/с.



Серед ключових переваг слід зазначити продуктивність, яка вдвічі швидше за Wi-Fi 7 та має у три рази більший радіус дії гігабітного сигналу.



Швидкість передачі даних через Bluetooth зросла з 2 Мбіт/с до 7,5 Мбіт/с.



Вперше Wi-Fi 8, Bluetooth 7.0, Ultra Wideband (UWB) та Thread 1.5 інтегровані в єдине рішення.



Точність позиціонування об’єктів у просторі до сантиметра завдяки поєднанню UWB та Wi-Fi Ranging.



Мережеві платформи Dragonwing перетворюють звичайні роутери та точки доступу на «AI-native» системи. Вони оснащені інтегрованим NPU (нейронним процесором) Qualcomm Hexagon для обробки AI-завдань безпосередньо на периферії мережі.



Лінійка включає Dragonwing NPro A8 Elite: флагман для корпоративних точок доступу та преміумроутерів. Має конфігурацію 5x5 Wi-Fi 8, що дає +40% до пропускної здатності та у 2,5 раза меншу затримку при пікових навантаженнях. Споживає на 30% менше енергії на день.



Dragonwing FiberPro A8 Elite — спеціалізоване рішення для операторів зв'язку з підтримкою 10G оптоволокна (PON).



Dragonwing FWA Gen 5 Elite поєднує 5G-модем Snapdragon X85 та потужність Wi-Fi 8 для фіксованого бездротового доступу.



Dragonwing N8 та F8 — доступніші рішення для масового сегмента (Mesh-системи та домашні роутери).



Qualcomm вже надає зразки нових систем своїм партнерам. Поява перших комерційних пристроїв (смартфонів та роутерів) на базі Wi-Fi 8 очікується наприкінці 2026 року.



«Мережі наступного покоління мають бути не просто швидкими, а "AI-native". Наші продукти покоління Wi-Fi 8 — це повний пакет: вища швидкість, залізна надійність та потужний інтелект», — заявив Гаутам Шеоран (Gautam Sheoran), віцепрезидент Qualcomm.

