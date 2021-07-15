QNAP с DataCore оптимизируют хранение и архивацию в гибридных средах

15 июля 2021 г., 11:05

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QNAP Systems анонсировала заключение партнёрского соглашения с DataCore, которое позволит ей использовать файловую систему vFilO последней для автоматизированного онпремисного переноса и архивации файлов. Это предложение позволит предприятиям с распределёнными гибридными средами централизовать хранение (включая блочные, файловые и объектные хранилища) и максимально улучшить его эффективность с помощью автоматической многоуровневой организации на основе ИИ.

Пользователи смогут запускать vFilO как уровень виртуализации с флеш-накопителями QNAP QuTS hero TS-h2490FU в качестве первичных серверов для хранения метаданных и активных данных, а в качестве вторичного хранилища для менее востребованных данных — использовать более дешёвый NAS-сервер TVS-h1688X (S3-совместимое объектное хранилище с приложением QuObjects).

С DataCore vFilO на основном NAS, IT-персонал может легко, устанавливать политики для архивации данных на дополнительном NAS, например, в зависимости от частоты обращения к ним, и управлять миллиардами файлов.

Поддержка в DataCore vFilO программно-конфигурируемого хранения (Software-Defined Storage, SDS) упрощает масштабирование, позволяя подключать до сорока NAS, гибко увеличивая ёмкость хранилища по мере необходимости.



«DataCore vFilO создает масштабируемую глобальную файловую систему на распределенных сайтах, охватывающих локальные и облачные ресурсы NFS и SMB. Она постоянно выполняет балансировку нагрузки, защиту и перенос файлов между активными первичными уровнями и вторичными, такими как объектное хранилище S3. Пользователи могут с лёгкостью применять программно-конфигурируемую архитектуру для максимальной гибкости, комбинируя и подбирая хранилища по своему выбору в зависимости от стоимости, производительности и других индивидуальных запросов», — сказал Джошуа Лай (Joshua Lai), технический менеджер DataCore по работе с клиентами.

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