«Держспецзв’язку» забезпечить урядові ситуаційні центри системою захищеного відеозв’язку та криптографічним захистом

15 июля 2021 г., 11:45

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«Кабінет міністрів України» схвалив план організації виконання рішення «Ради національної безпеки та оборони України» «Щодо удосконалення мережі ситуаційних центрів та цифрової трансформації сфери національної безпеки та оборони».

Відповідно до цього плану «Держспецзв'язку»:

відповідатиме за придбання та розгортання в урядовому ситуаційному центрі мережі захищеного відеоконференцзв'язку;

забезпечить ситуаційні центри органів державної влади, обласних Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій та Ради Міністрів АР Крим, а також резервні та рухомі ситуаційні центри, засобами криптографічного захисту інформації та доступом їх до ресурсу Національної телекомунікаційної мережі;

Такі центри, об’єднані в єдину захищену мережу, дадуть можливість оперативно збирати інформацію, аналізувати її та приймати критично важливі для держави рішення. Наразі вже діє «Головний ситуаційний центр України», а також ситуаційні центри низки ключових державних органів сектору безпеки і оборони.

Нагадаємо, 18 червня Президент своїм указом увів у дію рішення «Ради національної безпеки і оборони України» від 4 червня «Щодо удосконалення мережі ситуаційних центрів та цифрової трансформації сфери національної безпеки і оборони».

Документ передбачає розширення та подальший розвиток єдиної мережі ситуаційних центрів, до складу якої мають входити «Головний ситуаційний центр України», «Урядовий ситуаційний центр», ситуаційні центри органів сектору безпеки і оборони, ситуаційні центри центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також резервні та рухомі ситуаційні центри.

Центри мають бути оснащені уніфікованим програмним та апаратним забезпеченням із інформаційно-аналітичного супроводження прийняття управлінських рішень. Воно включатиме:

сховище даних та систему керування базами даних;

інструменти аналізу та візуалізації даних від різних джерел, а також побудови прогностичних моделей на їх основі;

модуль геоінформаційних систем і технологій для створення та роботи з наборами геопросторових даних;

захищений відеоконференцзв’язок для забезпечення синхронного обміну аудіовізуальною інформацією в режимі реального часу;

електронні комунікаційні мережі для забезпечення обміну інформацією, включаючи передачу даних та аудіовізуальної інформації з різними ступенями обмеження доступу між комунікаційними вузлами, ситуаційними центрами та іншими суб’єктами інформаційного обміну;

технічну підтримку програмно-апаратного комплексу для забезпечення інтероперабельності, стійкого і безперервного функціонування, тестування, конфігурації та відстеження продуктивності згідно з визначеним регламентом.

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